Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 13 marzo

vedi letture

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

INTER, GLI AGENTI DI LAUTARO A MILANO: RINNOVO OK MA IL COVID RINVIA IL FACCIA A FACCIA. L'INGHILTERRA RISCOPRE FRANK KESSIE. L'IVORIANO DEL MILAN NEL MIRINO DI ARSENAL E MANCHESTER UNITED. JUVENTUS, CR7 IN SCADENZA NEL 2022. MA PER TUTTOSPORT SARÀ LUI A DECIDERE IL SUO FUTURO. FIORENTINA, AMRABAT OUT CON IL BENEVENTO: FUORI PER INFORTUNIO O C'È ALTRO?MILAN, RINNOVO CON AUMENTO DELL'INGAGGIO: ECCO IL PIANO PER TENERSI STRETTO KESSIE. TAPSOBA NEL MIRINO DELLA JUVE. MA A LEVERKUSEN METTONO IN CHIARO: "NON È IN VENDITA".

In questi giorni gli agenti di Lautaro Martinez, in particolare Beto Yaque, si trovano a Milano. Come si legge sulle pagine di Tuttosport l'intesa per il rinnovo del Toro fino al 2024, senza clausola rescissoria e con l'ingaggio che passerà a 4,5 milioni dagli attuali 2,5, è già stata trovata. La visita milanese dell'entourage di Lautaro doveva servire a limare gli ultimi dettagli, ma il Covid che ha colpito la gran parte della dirigenza nerazzura ha costretto a rinviare il faccia a faccia.

L’Inghilterra ha scoperto Franck Kessie: il centrocampista ivoriano è stato il vincitore virtuale della gara dell’Old Trafford fra Manchester United e Milan. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, i grandi quotidiani sportivi inglesi hanno esaltato la prestazione del centrocampista del Milan. L'Inghilterra che scopre Kessie non si limita agli elogi: l'ivoriano da tempo è nel mirino delle big di Premier e la prestazione dell'Old Trafford non ha fatto altro che ribaderi il concetto: in estate sarà assalto al gioiello di casa Milan, con Arsenal e Manchester United in prima linea.

Tuttosport in edicola questa mattina si concentra sul futuro di Cristiano Ronaldo. Il portoghese - si legge - è abituato a decidere il suo futuro in primavera: è sempre stato così, dal Manchester United al Real Madrid fino alla Juventus. Per i campioni non c’è contratto che tenga, sono loro a stabilire cosa fare della propria carriera. L’accordo di Ronaldo con la Juventus scade tra un anno (2022), lui sta bene in Italia ma dopo tre eliminazioni precoci dalla Champions League qualche valutazione è normale. Le poche big europee che possono permettersi CR7 tengono le antenne dritte. Dal Manchester United al PSG, passando al romantico, ma poco probabile, ritorno allo Sporting. In Spagna si parla anche di un possibile ritorno al Real Madrid, con il potente agente di Ronaldo, Jorde Mendes, che avrebbe fatto un sondaggio esplorativo con i Blancos.

Continua a fare un po' di rumore l'esclusione da parte di Sofyan Amrabat dai convocati della Fiorentina per la sfida col Benevento. Secondo quanto riportato dal QS-La Nazione, il marocchino è out a causa dei postumi della fitta alla schiena avvertita contro il Parma, ma forse c'è anche dell'altro visto che nelle ultime uscite, dalla sostituzione polemica con lo Spezia al cambio anzitempo di domenica scorsa passando per la panchina iniziale ad Udine, l'ex Verona sembra aver fatto un passo indietro mentalmente ed anche nelle gerarchie del tecnico.

Se Ibrahimovic è il leader indiscusso e riconosciuto del Milan, Kessie è il pilastro che sostiene l’intera squadra. Come riporta il Corriere della Sera, L’ivoriano l’anima del gruppo, un punto di riferimento per i compagni e anche per Pioli, che a lui non rinuncia mai. Le sue prestazioni non sono sfuggite ai top club, che stanno cominciando a muoversi. Il suo accordo con il Milan scade il prossimo anno (giugno 2022), quindi Maldini farà bene ad accelerare la trattativa. Il piano è pronto: Franck guadagna 2.2 milioni di euro all’anno, l’idea del club è quella di offrigli un contratto fino al 2026 a 3.5-4 milioni bonus inclusi. Dal canto suo, Kessie ha messo il Milan davanti a tutti e ha già detto al suo agente che la sua priorità è restare in rossonero.

Edmond Tapsoba è uno dei nomi sul taccuino della Juventus per la prossima stagione. 22 anni, il difensore del Bayer Leverkusen è tuttavia ritenuto incedibile dal suo club. E in merito è intervenuto in direttore sportivo del club, Simon Rolfes, a spiegare alla Bild: "Non sono sorpreso che la qualità di Eddy susciti interesse. Ma il giocatore non è in vendita". Servirebbe una cifra "immorale", riporta il quotidiano tedesco. Originario del Burkina Faso, Tapsoba si è trasferito a Leverkusen nel gennaio del 2020 dai portoghesi del Vitoria Guimaraes per 18 milioni di euro e in breve tempo si è guadagnato spazio, divenendo un giocatore fondamentale per la difesa di Peter Bosz.

BARCELLONA, DALL'ARGENTINA SONO SICURI: JORGE MESSI LUNEDÌ IN CATALOGNA PER PARLARE CON LAPORTA. NAGELSMANN-BARÇA? IL TECNICO: "STANDO AI RUMORS DOVEVO ALLENARE ANCHE SPURS E REAL MADRID". BARCELLONA, PER ARRIVARE AD HAALAND PRONTI AL SACRIFICIO DI SETTE GIOCATORI. TRA CUI PJANIC

Secondo quanto riportato dal giornalista argentino Maximiliano Grillo, nel corso di un'intervista col collega Gerard Moreno su Twich, Jorge Messi, padre e agente di Lionel, sarà a Barcellona lunedì per parlare con Joan Laporta e fare il punto relativamente alla situazione del figlio. Ricordiamo che domenica scorsa la stella argentina è andata a votare per la prima volta alle presidenziali del Barcellona e questo è un segnale forte lanciato dalla Pulga, che si è inoltre congratulata con il nuovo presidente dopo la sua elezione. L'ottimismo in casa Barcellona cresce e in molti ritengono che proprio l'elezione di Laporta possa essere decisiva per la permanenza del fuoriclasse.

Nella giornata di ieri il nome di Julian Nagelsmann è stato accostato al nuovo Barcellona di Joan Laporta. In merito arriva la risposta del tecnico tedesco: "Ho un contratto fino al 2023. So come funziona il calcio professionistico. A quanto pare, avrei potuto già allenare Tottenham, Real Madrid o Barcellona. Ci sono ottimi allenatori in tutti questi club e hanno un contratto, proprio come me. Pertanto, queste voci non mi danno fastidio, ma non mi lusingano neanche. E sarebbe irrispettoso parlare di questi club, perché tutti questi allenatori che vi allenano hanno molto successo e hanno anche un contratto".

Secondo quanto riportato da Sport, nel nuovo Barcellona di Joan Laporta ci sono 7 giocatori della rosa attuale con la valigia: Junior Firpo, Coutinho, Antoine Griezmann, MartinBraithwaite, Neto, Samel Umtiti e Miralem Pjanic sono i sacrificabili per arrivare a un tesoretto da reinvestire per Erling Haaland. È il norvegese il grande nome per il quale il club vuole fare sacrifici, puntando poi a completare il mercato in entrata con parametri zero di lusso, come Memphis Depay, Eric Garcia, Sergio Aguero o David Alaba.