Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 19 marzo

DE LAURENTIIS HA DECISO: TUTTO SU SIMONE INZAGHI. MA IL TECNICO VUOL DARE PRIORITA ALLA LAZIO. BUFFON VUOLE GIOCARE, MA POTREBBE DIRE ADDIO ALLA JUVE. I BIANCONERI PENSANO A KEAN E VOGLIONO RINNOVARE IL PRESTITO DI MORATA. LOCATELLI TORNA A ESSERE OBIETTIVO PRIMARIO. BARROW VIA DA BOLOGNA? L'AGENTE NEGA "VUOLE RESTARE". A FIRENZE SI PROVA A TROVARE L'INTESA PER IL RINNOVO DI CASTROVILLI E RIBERY. SAMP, DOPO COLLEY ARRIVA IL RINNOVO DI GABBIADINI.

Un'idea del presidente Aurelio De Laurentiis. Un sondaggio che poi, la scorsa settimana, s'è anche tramutato in qualcosa in più. Il Napoli andrà avanti fino al termine della stagione con Gennaro Gattuso come allenatore ma poi - a prescindere dal risultato finale - inizierà un nuovo percorso con un nuovo tecnico.

Quella del nuovo mister sarà scelta da non sbagliare e a cui De Laurentiis sta lavorando in prima persona già da qualche settimana. Come fatto col Bari, l'idea è quella di scegliere in autonomia il nuovo tecnico e in questi giorni sta sondando diversi profili. Tra questi, c'è anche quello di Simone Inzaghi, che però vuol dare priorità alla Lazio e aspetta segnali da Tare e Lotito. All'attuale allenatore della Lazio, in scadenza di contratto, il presidente del Napoli ha proposto un contratto di durata triennale. A cifre da top manager, circa 4 milioni di euro netti l'anno. Un'offerta che impone ulteriori valutazioni: per importanza della piazza, per importanza delle cifre.

A fine stagione Gigi Buffon deciderà se rinnovare di un anno il rapporto con la Juventus oppure provare a terminare la propria gloriosa carriera in un altro club da titolare, come ha fatto in precedenza Iker Casillas. È una possibilità concreta perché Buffon si sente ancora altamente competitivo e perché la voglia di giocare è tanta nonostante sia consapevole dell'importante ruolo che ricopre attualmente all'interno dello spogliatoio di Andrea Pirlo. Ancora non ha deciso, lo farà al termine del campionato, probabilmente dopo aver parlato con Andrea Agnelli.

Alvaro Morata, pur non essendo tecnicamente di proprietà della Juventus, è vicino alla conferma in vista della prossima stagione. Non però con il riscatto del cartellino, come anche lui avrebbe sicuramente preferito, ma con il semplice rinnovo del prestito che costerà ai bianconeri altri 10 milioni di euro, in vista di un riscatto che potrebbe avvenire nell'estate del 2022 per 35 milioni contro i 45 che servirebbero per un riscatto immediato.

La Juventus non perde di vista il rendimento di Moise Kean col PSG, visto che l'attaccante, dopo il periodo negativo all'Everton, è letteralmente esploso segnando ben 17 gol in 31 presenze con i parigini di Pochettino. Il club di Al Khelaifi potrebbe presto riscattarlo, ma se le attenzioni dello sceicco dovessero rivolgersi a punte di ben altro spessore, togliendo spazio al Nazionale azzurro, ecco che la punta farebbe ritorno a Liverpool e a quel punto la Juve tornerebbe alla carica per riportarlo in Serie A.

I contatti tra Juventus e Sassuolo per Manuel Locatelli non si sono mai interrotti dalla scorsa estate, quando i neroverdi respinsero le avances bianconere per il centrocampista. Adesso i margini per la buona riuscita della trattativa ci sono eccome, soprattutto perché la Juve ha messo in cima alla lista proprio l'ex Milan. La Vecchia Signora farà di tutto per prendere quello che Andrea Pirlo considera un rinforzo fondamentale per il futuro del proprio progetto tecnico.

Musa Barrow è tra i giovani protagonisti del campionato di Serie A. Sei gol e otto assist con la maglia del Bologna, il gambiano classe '98 è uno degli assistiti dell'avvocato Luigi Sorrentino che ha parlato del suo futuro in un'intervista a Tuttomercatoweb.com."Sì, resterà: a Bologna ha il contratto in scadenza nel 2025. Si trova benissimo, è contento dei compagni, dei tifosi, è intenzionato a restare".

Il futuro di Franck Ribery verrà deciso solo dopo che la Fiorentina potrà dirsi salva matematicamente. Il francese ha il contratto in scadenza a giugno e nelle scorse ore ha dichiarato di essere concentrato esclusivamente sulla Viola. Il club di Commisso potrebbe presentargli una proposta di prolungamento, ovviamente a cifre più basse rispetto all'accordo da 4 milioni di euro netti a stagione che percepisce attualmente; a quel punto, sarà il campione a decidere se proseguire a Firenze oppure scegliere una nuova avventura altrove. Lo cercano in Germania ma anche il Monza.

Le basi per l'intesa sul rinnovo di contratto di Gaetano Castrovilli fino al 2025 sono già state gettate dalla Fiorentina e dall'entourage del centrocampista, anche se molto dipenderà sia dal finale di questa stagione che soprattutto dal possibile impegno agli Europei. La volontà di prolungare l'attuale accordo valido fino al 2024 c'è, ma una vetrina prestigiosa come il campionato europeo in azzurro potrebbe chiaramente alzare la quotazione del giocatore.

Alex Ferrari è solo l'ultimo giocatore di una lunga lista ad aver rinnovato il proprio contratto con la Sampdoria. Il difensore arriva dopo Verre, Colley, Ekdal, Yoshida e Augello. Una politica che Ferrero vuole continuare a portare avanti e infatti , nei prossimi giorni, arriverà l'annuncio anche del prolungamento di Gabbiadini, già firmato dall'attaccante.