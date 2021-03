Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 2 marzo

MILAN, NUOVI CONTATTI CON CALHANOGLU PER IL RINNOVO. IL CLUB CERCA LO SCONTO PER IL RISCATTO DI TOMORI E VALUTA IL FUTURO DI ROMAGNOLI. EDOUARD NOME CALDO PER L'ATTACCO MA C'È CONCORRENZA. ATALANTA, QUASI SCONTATO IL RISCATTO DI ROMERO. LA ROMA PENSA A VLAHOVIC E LACAZETTE PER IL DOPO DZEKO. FONSECA POTREBBE LASCIARE ANCHE CON LA CHAMPIONS. L'INTER CERCA IL VICE HANDANOVIC: RUI SILVA SEMBRA LONTANO

Fikayo Tomori è in rampa di lancio, dopo la grande prestazione contro la Roma di domenica sera e il Milan ha già avviato i contatti con il Chelsea per provare ad abbassare la cifra del riscatto fissata a 28 milioni a gennaio. Nelle prossime settimane si capirà se i Blues saranno disposti a concedere uno sconto ai rossoneri, ma intanto Pioli può puntare su di lui fino al termine della stagione.

Hakan Calhanoglu oggi è stato a Casa Milan. Al centro della discussione, ovviamente, il rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Un altro passo in avanti, dunque, nella vicenda legata al futuro del numero 10 turco in maglia rossonera.

Aumenta la concorrenza per Odsonne Edouard, giovane attaccante francese del Celtic cercato dal Milan già durante il mercato di gennaio. Oltre ad Arsenal e Roma, sul giocatore ci sono anche Aston Villa e soprattutto il Leicester di Brendan Rodgers, tecnico che conosce molto bene la punta visto che lo ha allenato ai tempi del Celtic.

Rinnovo a rischio per Alessio Romagnoli con il Milan. L'esplosione di Tomori sta complicando il prolungamento del capitano rossonero, con l'attuale accordo in scadenza nel 2022. L'ex Roma vorrebbe uno stipendio da circa 6 milioni a stagione, troppi per le casse della società di via Aldo Rossi, e per questo non è da escludere un'eventuale cessione nel caso in cui dovesse arrivare un'offerta allettante nel corso della prossima estate.

Venti milioni di euro. È la cifra totale che l'Atalanta potrebbe spendere per acquistare l'interno cartellino di Cristian Romero dalla Juventus. Il difensore, che sta convincendo tutti con un rendimento di altissimo livello, è arrivato alla Dea in prestito biennale per 2 milioni di euro il primo anno e altri 2 in caso di qualificazione Champions in questa stagione, più 16 milioni di diritto di riscatto. Vista la qualità e il futuro del giocatore, non ci sono dubbi sul suo riscatto da parte della famiglia Percassi, che quando verserà la cifra pattuita sarà interamente proprietaria senza il rischio di un "riacquisto", visto che non è stata inserita nessuna clausola di questo tipo nel primo accordo con i bianconeri.

La Roma continua a pensare a Dusan Vlahovic come potenziale sostituto di Edin Dzeko in vista della prossima stagione. Il calciatore serbo è in scadenza con i viola nel 2023 e viene valutato intorno ai 30 milioni di euro. I giallorossi inoltre dovranno risolvere anche la questione del riscatto di Borja Mayoral, per cui il club di Friedkin dovrà versare una cifra tra i 15 e i 20 milioni al Real Madrid.

Che l'Inter in estate possa prendere un vice Samir Handanovic non è un mistero e i nomi accostati al club nerazzurro sono parecchi. Tra quelli che ricorrono ciclicamente c'è quello di Rui Silva, classe 1994 del Granada, ma attualmente la pista sembra essersi raffreddata. Sul portiere c'è ora con forza il Real Betis, come conferma il presidente Angel Haro: "Rui Silva è un portiere che ci interessa, anche se ora è concentrato sul Granada. Detto questo, è un portiere che ci piace molto".

Paulo Fonseca potrebbe lasciare la Roma a prescindere dal piazzamento finale in campionato e quindi da un eventuale approdo in Champions. In teoria potrebbe anche essere lo stesso tecnico portoghese a farsi da parte per evitare le continue pressioni che arrivano dall'ambiente giallorosso, magari per tornare in patria, dove il Benfica lo accoglierebbe volentieri come del resto farebbe il Porto. In giro per l'Europa ci sono diversi club interessati a lui e tra gli estimatori figura anche il Real Madrid.

Il futuro di Alexandre Lacazette, attaccante in scadenza con l'Arsenal nel 2022, potrebbe essere in Italia. Oltre a Monaco e Atletico Madrid, infatti, il giocatore è seguito con interesse anche dalla Roma, che potrebbe sfruttare il contratto a breve termine per abbassare le pretese dei Gunners.

VARANE-REAL, STALLO SUL RINNOVO. IL MANCHESTER POTREBBE ESSERE LA SOLUZIONE. COLPO IN PROSPETTIVA DEL BAYERN. NUOVI ALLENATORI PER SCHALKE E ARMINIA BIELEFELD. GENESIO VERSO IL RENNES, WEST HAM SU ABRAHAM. IL PRINCIPE DI JOHOR VUOLE IL VALENCIA.

Sirene inglesi per Raphael Varane. Viste le difficoltà per il rinnovo del difensore campione del mondo (il contratto scadrà nel 2022), il Real Madrid potrebbe prendere in considerazione l'idea di cedere in estate il difensore al Manchester United.

Colpo in prospettiva per il Bayern Monaco. Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il club campione del mondo ha comunicato di aver acquistato dall'SKN St.Polten il giovane Emilian Metu. Centrocampista classe 2003, arriverà in estate e sarà inizialmente aggregato alla seconda squadra dei bavaresi. Il ragazzo ha firmato un quadriennale con il Bayern.

Dopo la breve esperienza in Cina con il Beijing Guoan, Bruno Genesio è pronto a tornare in Ligue 1. Sarà l'ex tecnico del Lione il successore del dimissionario Julien Stephan sulla panchina del Rennes. Il nome di Genesio era nella short-list del club bretone: l'armatore François Pinault, insieme al presidente Nicolas Holveck e il direttore sportivo Florian Maurice, lo hanno preferito a Jocelyn Gourvennec.

L'Arminia Bielefeld rende noto il nome del nuovo allenatore. Si tratta di Frank Kramer. Prende il posto dell'esonerato Uwe Neuhaus e ha firmato un contratto fino al 2023. La squadra è attualmente terzultima in classifica e non vince da cinque partite. Kramer, 48 anni, è reduce dalle esperienze con le selezioni giovanili della Germania, dall'Under 18 all'Under 20. Ha guidato anche per un breve periodo, nel ruolo di traghettatore, l'Hoffenheim (2012).

Dimitrios Grammozis è il nuovo allenatore dello Schalke 04. Il 42enne tecnico greco, che finora ha guidato solo il Darmstadt, ha firmato un contratto fino al 2022: "Non vedo l'ora che arrivi l'esordio. Userò questi giorni per avere un quadro più completo possibile della squadra e, naturalmente, cercheremo di iniziare con una vittoria contro il Mainz".

Il West Ham prova il colpo da 90 in vista della prossima stagione. Gli Hammers hanno messo nel mirino Tammy Abraham, giovane stella del Chelsea. Non solo, il West Ham far un tentativo anche per Eddie Nketiah dell'Arsenal e Ivan Toney del Brentford.

Il principe di Johor si candida all'acquisto del Valencia. Tunku Ismail, figlio del sultano di Johor e amico dell'attuale proprietario del club spagnolo, Peter Lim, fa sapere tramite Instagram di essere interessato a prenderne le redini.