Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 26 marzo

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

La Juventus lavora anche sulle uscite con i centrocampisti Adrian Rabiot e Aaron Ramsey che hanno diverse richieste dalla Premier League: sul francese si sta muovendo il Manchester City, mentre il secondo è nel mirino di West Ham, Tottenham ed Everton. I bianconeri preferirebbero cedere solo il secondo anche se di fronte a un’offerta da 15-20 milioni anche il primo non sarebbe inamovibile. In entrambi i casi l’ostacolo maggiore è rappresentato dall’alto ingaggio. Stesso discorso per l’esterno Douglas Costa che è seguito dal Gremio, ma che dovrebbe ridurre le pretese per andare incontro al club brasiliano. In entrata invece si guarda in casa Valencia dove brilla la stellina Fabio Blanco, esterno destro classe 2004.

In casa Milan si continua a lavorare ai rinnovi fra cui quello di Alessio Romagnoli, scadenza 2022, che in questo momento è in fase di stallo al pari di quelli di Donnarumma e Calhanoglu. Nei prossimi mesi si capiranno meglio le intenzioni del club di via Aldo Rossi, oltre ovviamente anche a quelle del difensore rossonero. Per rinforzare l‘attacco invece l’obiettivo numero unp resta sempre il torinista Andrea Belotti per il quale ci sarà da sfidare la Roma che lo ha individuato come dopo Dzeko, ma non solo. Sul Gallo infatti è piombato anche il Chelsea. La Roma è però alla ricerca anche di un portiere per sostituire il discontinuo Pau Lopez. Tra i nomi spunta anche quello di Alphonse Areola, di proprietà del PSG ma attualmente in prestito al Fulham in Premier League. Oltre a lui, continuano a rimbalzare le candidature di Gollini e Musso. Resterà invece in giallorosso Jordan Veretout che presto rinnoverà fino l 2025 (un anno in più rispetto all'attuale accordo) con l'ingaggio che raggiungerà i 4 milioni a stagione, bonus compresi.

Robin Gosens non è sulla lista dei partenti in casa Atalanta, ma se arrivasse un’offerta importante le cose potrebbero cambiare. Il club bergamasco valuta l’esterno tedesco circa 40 milioni di euro. Il futuro di Christian Kouamé potrebbe essere in Premier League. Il giocatore della Fiorentina non ha convinto dopo il suo primo anno e mezzo in viola e ora il Wolverhampton si è messo in pole per provare ad assicurarsi il suo cartellino che viene valutato 18 milioni di euro. Soldi che potrebbero essere investiti per portare in viola Riccardo Orsolini del Bologna per cui la società di Commisso sarebbe disposta a investire 15 milioni. In estate il Bologna tornerà a trattare il possibile ritorno in Europa di Marko Arnautovic dopo i tentativi falliti a gennaio. Per alzare l'asticella la squadra di Mihajlovic ha bisogno di una punta da doppia cifra e l'austriaco potrebbe rispondere a questo profilo. Grazie all'ottimo rendimento mostrato nelle ultime settimane, Lucasz Skorupski è passato da giocatore a rischio addio a colonna del progetto del Bologna e presto potrebbe rinnovare il contratto attualmente in scadenza nel giugno del 2023.

Salvatore Sirigu con ogni probabilità lascerà il Torino al termine della stagione dopo un anno altalenante anche dovuto al feeling ormai perso con l'ambiente. Al suo posto il Toro cercherà un nuovo titolare a cui affidarsi per i prossimi anni e i nomi in ballo al momento sono due: il primo è quello di Cragno del Cagliari; il secondo quello di Sepe del Parma. Joao Pedro continua a essere nei pensieri del Torino. L'attaccante del Cagliari potrebbe essere un valido acquisto anche per convincere Belotti a restare in granata. Il brasiliano è in bilico col Cagliari, in caso di retrocessione il suo addio sarebbe pressoché scontato.

IL MANCHESTER UNITED PIOMBA SU LLORENTE: 80 MILIONI ALL’ATLETICO. IL CITY RISPONDE OFFRENDONE 60 ALLO SPORTING PER NUMO MENDES. LOW E GALLARDO PER LA PANCHINA DEL FENERBAHCE. XABI ALONSO RESTA IN SPAGNA. EDER TORNA IN PATRIA, FIRMA CON IL SAN PAOLO, ROMULO AL CRUZEIRO

Il Manchester United piomba su Marcos Llorente e prepara una mega offerta per strapparlo all’Atletico Madrid. Si parla di ben 80 milioni di euro per il duttile centrocampista iberico, cifra che farebbe vacillare le certezze dei colchoneros. I cugini del City sono però pronti a rispondere con l’acquisto, per una cifra monstre da 60 milioni di euro, di un giovane terzino lusitano: si tratta di Nuno Mendes, classe 2002 dello Sporting.

Erol Bulut è stato esonerato dal Fenerbahçe a causa della serie di risultati negativi che ha allontanato la squadra dalla vetta (la squadra in cui gioca Ozil è terza a 5 punti dal Besiktas, che però ha una partita da recuperare). La dirigenza del club turco si affiderà ora a una soluzione interna, mentre per la prossima stagione già si fanno due nomi di grande spessore: Marcelo Gallardo e Joachim Löw. Si era parlato di lui come possibile successore di Marco Rose sulla panchina del Borussia Mönchengladbach, ma alla fine ha deciso di restare a San Sebastian. Xabi Alonso ha rinnovato con la Real Sociedad fino al 2022: continuerà a guidare la squadra B del club basco almeno per un'altra stagione.

Eder Citadin Martins è il nuovo colpo del San Paolo di Hernan Crespo. Il 34enne attaccante italo-brasiliano ha firmato un contratto valido fino al 31 dicembre 2022 e raggiunge così anche l'ex compagno di squadra, Joao Miranda, con cui aveva giocato nell'Inter e nello Jiangsu Suning. Lanciato nel grande calcio dal Fluminense Wellington Silva, dopo aver girato l’Europa in lungo e in largo senza grande fortuna ed essere poi tornato in patria, ha deciso di provare l’esperienza in estremo oriente firmando con i giapponesi del Gamba Osaka. Ravanelli Ferreira dos Santos torna in Brasile. Il trequartista classe 1997 lascia la Russia e l'Akhmat Grozny e si trasferisce in prestito alla Chapecoense fino al 31 dicembre. Dopo aver considerato l'idea di scendere in serie C per sposare la causa del Bari, Romulo ha preferito tornare in patria accettando l'offerta triennale del Cruzeiro. Il centrocampista torna così dopo dieci anni al club che attualmente milita in serie B. Juan de Dios Prados "Juande" riparte dall'Australia, di nuovo. L'esperto centrocampista spagnolo, con un passato anche in Italia allo Spezia, ha firmato infatti con l'Adelaide United. Il classe '86 torna nel campionato australiano dopo l'esperienza biennale al Perth Glory tra il 2018 e il 2020 con un contratto fino al termine di questa stagione.