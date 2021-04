Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 27 aprile

Dopo il pareggio di Firenze e le ultime settimane di difficoltà riscontrate da Andrea Pirlo, la panchina della Juventus potrebbe presto cambiare nuovamente interprete. Se Massimiliano Allegri resta in cima ai pensieri juventini, oltre che di quelli dell'Inter in caso di divorzio con Conte, la Vecchia Signora sta pensando con interesse anche a un torinese di nascita e juventino di cuore come Gian Piero Gasperini. In caso di chiamata non direbbe di no al proprio passato con Juric che a quel punto diventerebbe il primo indiziato per la sua sostituzione alla guida dell'Atalanta. Intanto, l'attuale mister bianconero rischia il posto in caso di sconfitta contro l'Udinese: Tudor è pronto a traghettare la squadra fino alla fine della stagione.

Possibile clamorosa svolta per la panchina del Napoli dopo la netta vittoria ottenuta contro il Torino in trasferta. Secondo Il Mattino, Gennaro Gattuso starebbe rivalutando la propria posizione anche grazie all'affetto dei propri giocatori oltre che alla fiducia del direttore sportivo. Il muro che lo separa da De Laurentiis non sembra più così invalicabile e il tecnico sarebbe pronto ad ascoltare il presidente nel caso in cui dovesse tornare a proporgli la permanenza e dunque il rinnovo di contratto. Non una vera e propria retromarcia, ma piuttosto un'apertura. I giochi dunque si sono riaperti e anche lo stesso De Laurentiis ha iniziato a riflettere per evitare di vivere di rimpianti.

La Juventus, sapendo che Maurizio Sarri sta trattando con la Roma in vista della prossima stagione, potrebbe chiedere al tecnico una transazione, in modo da risparmiare qualcosa rispetto ai 2,5 milioni di penale che dovrebbe pagare perché ha deciso di non affidargli la panchina della prossima stagione. Il tecnico è convinto di non essere stato trattato come meritava realmente e per questo non ha intenzione di fare sconti, ma tutto questo non fermerà il suo approdo in giallorosso. L'incontro decisivo dovrebbe avvenire dopo le semifinali contro il Manchester United.

L'Atletico Madrid potrebbe proporre uno scambio tra Alvaro Morata e Paulo Dybala, che non ha ancora rinnovato il suo contratto con la Vecchia Signora in scadenza nel 2022. Se non rinnoverà, i bianconeri potrebbero anche stare ad ascoltare la richiesta dei colchoneros e nelle prossime settimane ci saranno dei colloqui tra le parti, per prendere una decisione definitiva su entrambi i giocatori.

Il futuro di Gianluigi Buffon potrebbe essere lontano dalla Juventus. Il portiere bianconero vorrebbe infatti chiudere la sua carriera con un'ultima stagione da titolare e su di lui ci sarebbero almeno cinque squadre: Olympiacos, Eintracht Francoforte, Sporting Lisbona, Galatasaray, Dynamo Kiev. La decisione finale verrà comunque presa dopo aver parlato con il club e soprattutto dopo quella che potrebbe essere la sua ultima partita dal 1' con la maglia della Vecchia Signora, quella finale di Coppa Italia del 19 maggio contro l'Atalanta che potrebbe coincidere con l'ultimo trofeo sollevato al cielo.

Torna d'attualità la pista Gremio per il futuro di Douglas Costa: l'asso brasiliano non rimarrà al Bayern Monaco dopo l'estate e la Juventus sta già lavorando per trovargli una nuova sistemazione. Si è parlato a lungo dell'ipotesi di tornare a Porto Alegre nelle scorse settimane, ma ogni tentativo del presidente Romildo Bolzan si è fermato contro le richieste di ingaggio dell'atleta, non alla portata del club carioca. Ma il nome di Douglas verrà accostato al club dell'Imortal Tricolor.

La Juventus continua a pensare a Memphis Depay per la prossima stagione. Negli ultimi tempi Fabio Paratici ha alzato il pressing e in Olanda segnalano in rialzo le quotazioni bianconere. La strada per l'attaccante non è in discesa, ma sicuramente è una delle più calde. L'alternativa, sempre a parametro zero, è Olivier Giroud.

Il nome di Mike Maignan resta il primo per la successione possibile ed eventuale di Gianluigi Donnarumma in casa Milan. I rossoneri possono bloccarlo a 18 milioni di euro , qualora Gigio non dovesse rinnovare con la Juventus prima ipotesi per il futuro del numero uno delle nazionale italiana. Di Maignan ha parlato a Sky Sport l'agente del portiere, Bruno Satin. "Credo che Mike sia un gran portiere: è l’erede di Lama, per lui è stato un esempio. Sarebbe un’ottima scelta per il Milan nel caso in cui Gigio non dovesse rinnovare. È cresciuto nel vivaio del Paris Saint-Germain, ma nel Lille è cresciuto tanto in tutti gli aspetti: è uno dei giocatori fondamentali della stagione del Lille"..

Prove d'addio tra la Roma ed Edin Dzeko. Il club, alla fine della stagione, si siederà a un tavolo con l'attaccante serbo per discutere del suo addio in anticipo rispetto all'ultimo anno di contratto ancora in essere. Non sarà facile perché studiare una buonuscita per un giocatore che guadagna 7,5 milioni è più che complesso. Per sostituirlo, al momento Belotti sembra essere una pista più percorribile rispetto a quella che porta a Dusan Vlahovic.

In casa Inter, Antonio Conte guarda anche al mercato per portare a termine il progetto triennale iniziato due anni fa sulla panchina nerazzurra: se dovesse verificarsi la ventilata cessione di un big entro il 30 giugno, i rinforzi dovranno essere ancora di più per completare la rosa costruita con fatica nei primi 24 mesi. Conte si aspetta un ulteriore attaccante per dare respiro alla Lu-La, ma anche un titolare sulla corsia mancina, Emerson Palmieri e Nicolas Tagliafico i nomi preferiti, e un tuttocampista adatto alle sue corde: il nome che si fa è sempre quello di Rodrigo De Paul.

la Lazio sarebbe sulle tracce di Bart Dragowski in vista della prossima stagione. Tare sta sondando il mercato dei portieri in vista del possibile addio di Strakosha, con Reina avanti negli anni e dunque da affiancare ad un portiere che possa garantire anche il futuro della porta laziale. Oltre al nome del polacco viola, restano nel mirino anche Montipò del Benevento e Cragno del Cagliari, con Musso outsider visti i tanti club interessati.

Kevin Strootman vorrebbe continuare a vestire la maglia del Genoa anche la prossima stagione ma il suo futuro è tutt'altro che deciso. L'olandese è arrivato a gennaio in prestito secco dal Marsiglia, ma il suo ingaggio pesantissimo ora è condiviso con i francesi. Lo scoglio più grande è proprio l'ingaggio, visto che il giocatore guadagna 4 milioni di euro l'anno e che il Grifone non si può certo permettere queste cifre. In caso di addio dell'ex Roma, potrebbe esserci il ritorno in Liguria di Juraj Kucka.

Ruslan Malinovksyi in un anno è passato dall'essere uomo mercato, comunque trattenuto dalla lungimirante dirigenza atalantina, a uno degli incedibili di casa Dea, considerato ormai il fantasista titolare ed erede, come importanza nel gioco, di Papu Gomez. L'Atalanta ha le idee chiare su di lui, perché vuole trattenerlo e renderlo uno dei perni intorno a cui far girare la squadra del futuro.

JULIAN NAGELSMANN È IL NUOVO ALLENATORE DEL BAYERN. AL LIPSIA 25 MILIONI, CONTRATTO DI 5 ANNI. FLICK VERSO LA PANCHINA DELLA GERMANIA, AL LIPSIA UNO TRA MARSCH E GLASNER. IL TOTTENHAM PENSA A TEN HAG. DAL BRASILE: IL PSG PRESENTA OFFERTA PER MESSI

Julian Nagelsmann nuovo allenatore del Bayern Monaco, adesso è ufficiale. Il club bavarese ha comunicato l'ingaggio dell'attuale tecnico del Lipsia: Nagelsmann si trasferirà in Baviera il 1° luglio 2021: per lui contratto record fino al 2026. Contestualmente, comunicata anche la risoluzione del contratto con Hansi Flick, effettiva dal 30 giugno.

Jesse Marsch, Oliver Glasner e Pellegrino Matarazzo. Sarebbero questi i tre candidati a raccogliere l'eredità di Julian Nagelsmann sulla panchina del Lipsia. Nella conferenza stampa in cui è stato annunciato l'addio del tecnico 33enne, l'amministratore delegato OIiver Mintzlaff ha dichiarato che il club della Red Bull ha selezionato proprio tre candidati. Il primo è ovviamente favorito perché allena il Salisburgo, altra squadra della galassia Red Bull. Glasner ha già annunciato al Wolfsburg di voler andare via a fine stagione e potrebbe essere liberato pagando la clausola di 4-5 milioni.

Il Tottenham è ancora alla ricerca di un nuovo tecnico, dopo l'esonero di José Mourinho e la nomina ad interim di Ryan Mason. Secondo diversi media inglesi, il primo nome sulla lista di Daniel Levy sarebbe quello di Erik ten Hag. L'allenatore dell'Ajax avrebbe scavalcato tecnici del calibro di Ralf Rangnick (attualmente senza squadra), Gareth Southgate (CT dell'Inghilterra), Brendan Rodgers (manager del Leicester City) e Roberto Martinez (CT del Belgio).

Secondo quanto riportato da TNT Sports Brasil, il Paris Saint-Germain avrebbe già fatto pervenire a Lionel Messi un'offerta per un biennale più opzione per un'ulteriore stagione. La fonte, Marcelo Brechler, è la stesa che anticipò il trasferimento di Neymar al PSG nel 2017. Il club francese è convinto di aver formulato l'offerta migliore di tutte. In casa blaugrana, tuttavia, il ritorno alla presidenza di Joan Laporta ha aumentato le chance di una sua permanenza. E anche il progetto Koeman sta portando i suoi frutti: con l'olandese in panchina la squadra ha vinto la Copa del Rey ed è in piena corsa per vincere LaLiga. Un Barcellona vincente, che è quel che Messi chiede, è una condizione imprescindibile per la sua permanenza.