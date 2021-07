Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 3 luglio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

UFFICIALE: CAGLIARI, COLPO STROOTMAN. TORINO, PRESO BERISHA DALLA SPAL. INTER, HAKIMI AL PSG POTREBBE NON BASTARE. BOLOGNA, PRESO L’ATTACCANTE VAN HOOIJDONK. LAZIO-FELIPE ANDERSON, RITORNO DI FIAMMA. JOAO MARIO-BENFICA, C’È L’INTESA. ATALANTA, ACCORDO CON IL MILAN PER POBEGA. INTER, BELLERIN RESTA IL FAVORITO PER LA CORSIA DI DESTRA. TORINO, UFFICIALE IL COLPO ZANOTEL DAL PORDENONE.

Kevin Strootman è un nuovo giocatore del Cagliari. A confermarlo è la stessa società rossoblù tramite una nota sul proprio sito: "Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’arrivo in rossoblù del calciatore Kevin Strootman che si trasferisce dall’Olympique Marsiglia in prestito sino al 30 giugno 2022 con opzione di rinnovo per la stagione successiva".

Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo temporaneo con obbligo di riscatto dalla S.P.A.L. il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Etrit Berisha. Il portiere ha firmato un contratto di tre anni.

La cessione di Achraf Hakimi al Paris Saint-Germain non basta. L'Inter deve assolutamente cedere gli esuberi se non vuole arrivare alla vendita di un altro big, ovvero Lautaro Martinez. L'attaccante argentino è uno dei più richiesti sul mercato, ma la società di Viale della Liberazione vorrebbe evitare un'altra dolorosa perdita. "Da Nainggolan a Joao Mario, da Dalbert a Lazaro, ma anche Vidal e Perisic, fino ai giovani", questa l'analisi di Tuttosport in edicola oggi: i nerazzurri non vogliono dire addio al Toro, ma serve comunque fare cassa durante l'attuale finestra di mercato.

Il Bologna ha comunicato di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Sydney van Hooijdonk.

Felipe Anderson potrebbe tornare alla Lazio. L'esterno brasiliano, attualmente al West Ham, piace a Sarri: il nuovo tecnico dei biancocelesti, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, avrebbe espressamente richiesto il giocatore al ds Tare. I capitolini vorrebbero chiudere prima del ritiro di Auronzo (10 luglio), proprio per questo nelle prossime ore verrà formulata un'offerta ufficiale da 7 milioni di euro. Il giocatore rivuole la Lazio e la dirigenza hammers potrebbe accetare la richiesta del giocatore. Un ritorno di fiamma, il contratto in scadenza nel 2022 potrebbe favorire il ritorno nella Capitale.

Joao Mario si avvicina al Benfica. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il calciatore avrebbe trovato un pre-accordo con il club lusitano per un contratto di cinque anni. La società ha già ricevuto il parere di tre avvocati portoghesi e di uno italiano per quanto riguarda il diritto di prelazione dello Sporting: la clausola non è una condizione anti-rivali, ma soltanto un “un diritto di preferenza”. Ora lo Sporting ha 48 ore per rispondere, il club biancoverde deve decidere se pareggiare o meno l'offerta. La volontà del calciatore resta quella di andare al Benfica visto che lo stesso Jorge Jesus vuole fortemente il portoghese.

L'Atalanta non vuole fermarsi dopo l'acquisto di Juan Musso. Il club orobico, infatti, continua a sondare il terreno per Koopmeiners e Pobega: le richieste da parte dell'AZ continuano ad essere elevate, proprio per questo motivo i nerazzurri si stanno tutelando con il calciatore del Milan. Un'intesa di massima, come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, è stata trovata: 12 milioni di euro più eventuali bonus, se ci sarà la fumata nera con il centrocampista olandese il club orobico punterà tutto sul talento rossonero.

Hector Bellerin rimane il favorito per il dopo Hakimi. L'esterno spagnolo - come riportato da Tuttosport - piace ai nerazzurri, entro l'8 luglio lo stesso Inzaghi spera di chiudere un paio di acquisti sulle corsie esterne. Per svariati motivi l'esterno dell'Arsenal piace alla dirigenza interista, mentre Lazzari e Dumfries sono sempre più lontani: le richieste economiche dei rispettivi club restano elevate rispetto ai parametri imposti dal club di Viale della Liberazione.

Il Pordenone Calcio comunica il trasferimento dell’attaccante classe 2004 Giacomo Zanotel al Torino.

Zanotel, seconda punta/trequartista di grande tecnica, ha vestito la maglia neroverde dalla stagione 2017/18, mettendosi in evidenza in tutte le categorie. Dall’Under 14 fino alla Primavera 2, di cui nell’annata appena conclusa è stato un assoluto protagonista.

MARSIGLIA, COLPO BALERDI FINO AL 2025. NIZZA, COLY CEDUTO ALL’ESTORIL. CHELSEA E ARSENAL SFIDANO IL PSG PER SERGIO RAMOS. LEICESTER CITY, SOYUNCU POTREBBE ESSERE CEDUTO.

Ritorno all'Olympique Marsiglia per Leonardo Balerdi. Come riporta il sito ufficiale della società, il difensore - in prestito in biancazzurro nella passata stagione dal Borussia Dortmund - si lega al club del sud della Francia a titolo definitivo firmando un contratto fino al 2025.

Dopo quattro anni finisce l'avventura al Nizza di Racine Coly. Il terzino sinistro senegalese, riporta il sito ufficiale del club della Costa Azzurra, è stato ceduto all’Esoril, formazione portoghese appena promossa in prima divisione.

Aumentano le pretendenti al difensore Sergio Ramos, svincolatosi dal Real Madrid dopo 16 anni di militanza. Lo spagnolo è da tempo vicino al PSG, ma negli ultimi giorni sono emersi dei problemi relativi all’impatto che potrebbe avere nello spogliatoio della squadra parigina e sulla durata del contratto. Per questo sul giocatore, come riferisce l’edizione inglese di Goal, si starebbero muovendo due club londinesi: l’Arsenal e il Chelsea. I Gunners avrebbero già contattato Ramos per sondarne il terreno, mentre i Blues sarebbero alla finestra in attesa degli eventi.

Il futuro del centrale difensivo Caglar Soyuncu potrebbe essere lontano dal Leicester anche se non sarà semplice portarlo via dal club. Secondo quanto riferito dal portale turco Ajansspor il club inglese avrebbe fissato in almeno 50 milioni di euro la cifra per il cartellino del difensore che piace molto sia al Manchester United, sarebbe la prima alternativa a Varane, sia al Manchester City.