Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 31 marzo

vedi letture

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

LIPPI PRONTO A TORNARE ALLA JUVE, MA DA DIRIGENTE. BUFFON E CHIELLINI POTREBBERO SALUTARE. CON LO UNITED SI LAVORA ALLO SCAMBIO RABIOT-VAN DE BECK. IL BARCELLONA TORNA SU LAUTARO, IL MILAN PUNTA ILICIC. NAPOLI, TARE-INZAGHI PER UN NUOVO CORSO. FIORENTINA, IN PANCHINA PUÒ TORNARE TERIM

La Juventus potrebbe ripartire da Marcello Lippi. Non sulla panchina ovviamente, ma come responsabile dell’area tecnica per aiutare Andrea Pirlo e guidarlo nella sua crescita di allenatore. Per un ritorno che potrebbe concretizzarsi ci sono due possibili addii di peso: quelli di Gianluigi Buffon e Giorgio Chiellini. Il primo vuole ancora continuare a giocare, ma probabilmente lo farà nuovamente lontano da Torino con l’idea Brasile che stuzzica il numero uno; il secondo non ha ancora ricevuto una proposta di rinnovo dal club e potrebbe anche decidere di provare una nuova esperienza prima di appendere le scarpette al chiodo. Per quanto riguarda il mercato invece oltre ai nomi di Locatelli, Jorginho e al sogno Pogba nelle ultime ore si è fatta strada l’idea di arrivare a Donny Van de Beek del Machester United che potrebbe essere scambiato con Adrien Rabiot.

Il Barcellona torna alla carica per Lautaro Martinez dell’Inter e spera nelle difficoltà finanziarie del club nerazzurro per strappare un prezzo inferiore ai 111 milioni di euro fissati nella clausola di rescissione dell’argentino. In nerazzurri intanto cercano rinforzi in difesa dove è quasi certo l’addio di Ranocchia. Il nome nuovo è quello di Nikola Maksimovic che lascerà il Napoli in estate visto il contratto in cadenza. In casa Milan invece sono rimandati a fine stagione i discorsi sul rinnovo di Mario Mandzukic che finora non è riuscito a dare il suo contributo alla causa. Per il ruolo di fantasista si guarda invece in casa Atalanta con Josip Ilicic obiettivo numero uno nonostante sia un over 30. Per la difesa infine Fikayo Tomori ha convinto anche se i 28 milioni di euro chiesti dal Chelsea sono una cifra importante che però i rossoneri potrebbero sborsare vista la giovane età del centrale.

Sfuma il trasferimento di Rafael Santos Borré al Gremio. Lo ha annunciato il club brasiliano con un comunicato ufficiale nel quale precisa che le esitazioni dell'attaccante colombiano hanno portato alla decisione di interrompere le trattative. 25 anni, Borré è in scadenza di contratto col River Plate e sul giocatore c'è anche la Lazio, che potrebbe tornare a questo punto in corsa. I biancocelesti però potrebbero perdere due degli artefici dei successi degli ultimi anni. Il Napoli infatti sarebbe intenzionato a portare in Campania sia il tecnico Simone Inzaghi sia il ds Igli Tare. Napoli che proverà a trattenere Koulibaly, al centro di numerosi interessi dall’estero, e andrà a rinforzare la linea difensiva con Nicolas Nkoulou in scadenza con il Torino.

Dalla Turchia emerge una clamorosa indiscrezione per quel che riguarda il possibile futuro della panchina della Fiorentina. La società viola sarebbe decisa a riportare a Firenze Fatih Terim in vista del prossimo anno, un'idea sponsorizzata soprattutto dal presidente Rocco Commisso. Fiorentina che potrebbe rinnovare il contratto con l’esperto difensore Martin Caceres. Potrebbe tornare a giocare in Spagna Gerard Deulofeu. L’attaccante ex di Milan e Watford oggi nelle fila dell’Udinese sarebbe finito nel mirino del Villarreal. Unai Emery, tecnico del Submarino Amarillo, ha già lavorato con il prodotto del vivaio del Barcellona, nell’avventura comune al Siviglia.

IL BAYERN ALLONTANA HAALAND. IL NORVEGESE PIACE AL MANCHESTER CITY CHE SEGUE ANCHE KANE. MESSI FRA PSG E BARCELLONA. IL MANCHESTER UNITED PROVA A CONVINCERE CAVANI A RESTARE

Il CEO del Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, starebbe considerando l'estensione del contratto di Robert Lewandowski, attualmente in scadenza il 30 giugno 2023, quando il polacco avrà quasi 35 anni. Ai microfoni di Sport Bild ha dichiarato: "Sono convinto che con la sua professionalità la fine non è ancora annunciata". Dichiarazioni che silenziano i rumors su Erling Haaland: "Non so da dove vengano queste voci" ha dichiarato Rummenigge.

Il futuro di Sergio Aguero potrebbe essere in patria con l’Indipendiente che sogna il grande colpo nella prossima estate riportando a casa un giocatore che proprio con quella maglia mise a segno 18 reti in 36 gare nel 2005-06 guadagnandosi la chiamata dell’Atletico Madrid. Per sostituirlo il Manchester City non andrà su Leo Messi, per il quale ormai solo il PSG sembra essere un’insidia al Barcellona. Il club infatti segue Harry Kane che potrebbe lasciare il Tottenham a fine stagione, ma c’è anche la pista che porta a Haaland. Il Manchester United invece non vuole perdere Edinson Cavani e per questo avrebbe intenzione di prolungare di un anno il suo contratto.

Continuerà, almeno fino al giugno 2022, l’avventura di Nacho Monreal alla Real Sociedad. Il difensore 35enne, arrivato nell’estate del 2019 a San Sebastian dopo sei anni e mezzo all’Arsenal, ha rinnovato il suo accordo in scadenza nel prossimo giugno per una ulteriore stagione.

Molefi Ntseki non è più i ct dei Bafana Bafana. La federazione del Sudafrica ha ufficializzato la decisione dopo la clamorosa mancata qualificazione alla Coppa d'Africa 2021. Dopo il ko per 2-0 contro il Sudan, la decisione inevitabile: bastava un pareggio ai sudafricani ma il 51enne non è riuscito a guidarli a un risultato positivo. Adesso per la successione ci sono i nomi, spiega la stampa sudafricana, di Benni McCarthy, Shakes Mashaba, Carlos Queiroz e Mushin Ertugral.