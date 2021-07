Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 4 luglio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVENTUS

Adrien Rabiot è un profilo che piace molto in Inghilterra. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il centrocampista della Juventus sarebbe entrato nel mirino dell'Arsenal. Il francese, si legge, però non dovrebbe muoversi da Torino. Massimiliano Allegri vuole farne il perno della sua idea di calcio per la prossima stagione.

Rebus secondo portiere in casa Juventus. Rinnovato il contratto di Carlo Pinsoglio, i bianconeri hanno in casa Mattia Perin come vice di Wojciech Szczesny. Trattenerlo sarebbe la soluzione più logica sotto molti aspetti, ma c’è da fare i conti con la volontà dell’estremo difensore, nell’ultima stagione in prestito al Genoa, di giocare. La Juve non si opporrebbe alla cessione ma, scrive il Corriere dello Sport, serviranno 10 milioni di euro per il via libera. In caso di partenza, salgono le quotazioni di Salvatore Sirigu, secondo di Donnarumma a Euro 2020 e in uscita dal Torino. Costa di più dell’ipotesi Emil Audero, che pure farebbe molto comodo in ottica lista Champions ma per il quale la Sampdoria chiede 20 milioni.

La Juventus non molla Manuel Locatelli. Il club bianconero è sempre più intenzionato a puntare il centrocampista impegnato con la nazionale azzurro a Euro2020 ma il Sassuolo è fermo nelle sue decisioni: 40 milioni di euro cash. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, in questo fine settimana non ci dovrebbero essere accelerate anche se il giocatore sarebbe entrato nel mirino anche dell’Arsenal.

La necessità del Barcellona è quella di abbassare il monte ingaggi, a tutti i costi. Anche quello di lasciare liberi alcuni calciatori importanti, tra cui Miralem Pjanic. Secondo Mundo Deportivo il club catalano avrebbe fatto sapere all'ex Juventus che Ronald Koeman non punterà su di lui e gli avrebbe concesso la libertà di andare via gratis, nonostante lo scorso anno sia stato acquistato per 60 milioni di euro (a bilancio), ottenuti tramite la cessione di Arthur.

Quale futuro? Il quotidiano con sede in Catalogna il centrocampista bosniaco, prima di accettare la risoluzione del contratto propostagli dal Barça, vuole esplorare il mercato per vedere se ci sono società disposte a prenderlo e a corrispondergli il suo lauto stipendio. Juventus e Inter - si legge - sono interessate a riportarlo in Serie A, mentre in Francia scrivono che anche il PSG potrebbe farci un pensierino.

INTER

Tanti nomi per la fascia destra dell’Inter, chiamata a sostituire Achraf Hakimi. Fa il punto il Corriere dello Sport, con qualche novità: se il primo nome, soprattutto se l’Arsenal accetterà il prestito, rimane Hector Bellerin, con Davide Zappacosta come principale alternativa e Dumfries gradito ma troppo costoso, per il quotidiano romano i nomi sono anche altri. Oltre a Molina dell’Udinese, i nerazzurri starebbero monitorando anche Bartosz Bereszyński della Sampdoria. Mentre in casa Atalanta piacerebbe Joakim Maehle, protagonista a Euro 2020 con la Danimarca e chiuso a Bergamo da Hateboer. Difficile però che la Dea possa farlo partire a cuor leggero.

L’Inter vuole fortemente Giacomo Raspadori. I nerazzurri lo considerano un talento, e il volto perfetto per il nuovo corso interista caratterizzato da meno spese e più giovani. Nelle ultime settimane - scrive ‘La Gazzetta dello Sport’ oggi in edicola – Marotta ha iniziato un lavoro diplomatico col Sassuolo per bloccare subito il calciatore ed averlo a disposizione nell’estate del 2022. La Beneamata vuole cautelarsi, poiché tra un anno, in caso di mancato rinnovo, la posizione di Lautaro potrebbe essere meno solida. E Raspadori è il suo erede designato

L'Inter comincia a muoversi per il sostituto di Achraf Hakimi, che nelle prossime ore sarà un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain. Come riportato da Sport, il nome giusto sembra essere stato individuato in Hector Bellerin, laterale destro in forza all’Arsenal. Secondo il quotidiano spagnolo, i dirigenti nerazzurri hanno anche già raggiunto un principio d’accordo con il giocatore e il suo entourage. Manca invece ancora l'intesa con i Gunners che vorrebbero dare via il giocatore per 20-25 milioni di euro. I nerazzurri, come noto, preferirebbero un prestito con diritto di riscatto.

Rebus laterali per l’Inter. Salutati Hakimi e Young, con Perisic probabile partente, i nerazzurri sono chiamati a muoversi non soltanto a destra ma anche a sinistra. Occhi in Premier League: piacciono Emerson Palmieri e Marcos Alonso, ma non sono i soli secondo il Corriere dello Sport. Nello specifico, l’Inter penserebbe infatti a Benjamin Mendy, classe ’94 del Manchester City che nell’ultima stagione ha trovato poco spazio alla corte di Guardiola. Nome gradito anche Kostas Tsimikas del Liverpool e un potenziale cavallo di ritorno come Alex Telles, oggi al Manchester United. Ex Premier, oggi libero a zero, ci sarebbe infine l’olandese Patrick Van Anholt.

È la fine di una telenovela: per l'arrivo a Parigi di Achraf Hakimi è ormai soltanto questione di giorni. Secondo quanto raccolto da Sportitalia, l'esterno marocchino raggiungerà martedì la capitale francese per sottoporsi alle visite mediche di rito, prima della firma sul contratto che lo legherà al Paris Saint-Germain fino al 2026.

Sempre in uscita dall'Inter Radja Nainggolan. Il centrocampista nerazzurro è sempre più vicino al ritorno al Cagliari. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, in Sardegna vedrebbero sempre più vicino il traguardo poiché la sensazione che il club di Suning conceda al belga la buonuscita è sempre più netta.

MILAN

Offerte in corso per Jens Petter Hauge del Milan. Il club ha messo il norvegese sulla lista dei potenziali partenti ma solo a titolo definitivo. L'Eintracht ha offerto 7 milioni con 5 di bonus. Trattativa aperta, il Milan chiedeva 15 ma a 12 può partire, aumentando la parte fissa. Come raccontato negli scorsi giorni, anche il Wolfsburg è in corsa.

Un nuovo numero 10 per sistemare la trequarti e dimenticare Calhanoglu. Il Milan è alla ricerca di un profilo con determinate caratteristiche, che possa agire tra le linee nel collaudato 4-2-3-1 di Pioli. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, i rossoneri stanno pensando anche a Isco, il quale potrebbe lasciare il Real Madrid dopo otto anni di alti e bassi.

NAPOLI

La prima scelta del Napoli per la fascia sinistra, vera e propria priorità di mercato per il club azzurro in virtù dell'addio di Elseid Hysaj, di quello eventuale di Mario Rui e delle condizioni di Faouzi Ghoulam, è Emerson Palmieri. Tuttosport fa sapere che il terzino del Chelsea, al quale resta un anno di contratto con i Blues, ha già dato il suo ok a Luciano Spalletti - l'allenatore che l'ha fatto esplodere alla Roma - per raggiungerlo alle pendici del Vesuvio. Napoli è destinazione gradita, ma la concorrenza aumenta: sull'italo-brasiliano sarebbe piombata proprio la Roma dopo l'infortunio di Leonardo Spinazzola.

Alla ricerca di un centrocampista centrale, dopo l'addio di Tiemoué Bakayoko per fine prestito, il Napoli sta valutando vari profili. E recentemente nella wishlist di Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli è spuntato anche il nome di Florian Grillitsch, classe '95 in forza all'Hoffenheim , che bene ha fatto anche all'Europeo. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport, che racconta come quella dell'austriaco - che non rinnoverà con il club tedesco - sia più di un'idea per il club azzurro e il direttore sportivo attende solo l'ok del patron per presentare l'offerta.

ATALANTA

Occhi in casa Spezia per l’Atalanta. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, gli orobici (già molto vicini a Pobega, che però è rientrato al Milan dal prestito in Liguria) starebbero infatti pensando a Marin Eric. Sul piatto potrebbe esservi uno scambio con Bosko Sutalo destinato alla corte dello Spezia.

ROMA

Prestito da 500mila euro, riscatto a 12 milioni che si trasforma in obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi. E' stata raggiunta così l'intesa tra la Roma e l'Olympique Marsiglia per il trasferimento di Pau Lopez. Il portiere spagnolo è atteso in città per stasera, pronto per la sua nuova esperienza in Ligue 1.

Suggestione per la Roma, che nelle ultime ore ha fatto un tentativo per Marcelo. Come riportato da i colleghi de Il Giornale, José Mourinho ha fatto un tentativo per portare nella Capitale il laterale in scadenza con il Real Madrid nel 2022. L’infortunio di Leonardo Spinazzola ha infatti reso priorità assoluta per i giallorossi la ricerca di un rinforzo sulla corsia di sinistra. Marcelo al momento è ancora lontano da un accordo con le merengues per il rinnovo.

Rui Patricio si avvicina alla Roma. Il portiere del Wolverhampton, come riportato da Sky Sport, è a un passo dal club giallorosso: la società vuole chiudere entro metà settimana, ma ormai tutti i dettagli dell'operazione sono stati definiti.

Ora è ufficiale: Cengiz Under sarà un giocatore del Marsiglia nella prossima stagione. L'esterno turco arriva dalla Roma in prestito con obbligo di riscatto condizionato. Di seguito il comunicato ufficiale. "L’AS Roma rende noto di aver sottoscritto un contratto per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Cengiz Under, all’Olympique Marsiglia, a fronte del riconoscimento di un corrispettivo variabile per un importo massimo di 500 mila euro".

L'infortunio di Leonardo Spinazzola apre un casting per la fascia sinistra della Roma. Il club giallorosso è alla ricerca di un profilo da affidare a mister José Mourinho in vista dell’inizio della prossima stagione. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il primo nome sarebbe quello di Cristiano Biraghi della Fiorentina oppure ci potrebbe essere l’ipotesi del ritorno di Emerson Palmieri. Ramadani, si legge, invece avrebbe offerto l’esterno del Chelsea, ed ex viola, Marcos Alonso.

LAZIO

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione è ormai vicinissimo il ritorno alla Lazio del brasiliano Felipe Anderson. Cavallo di ritorno, per il trasferimento dell'esterno classe ’93 a Roma dovrebbe essere messa in scena una formula abbastanza particolare: il cartellino sarà ceduto a costo zero dal West Ham, con però il 50% della cifra della futura rivendita che sarà destinato agli inglesi.

La prossima settimana può essere quella decisiva per il futuro di Joaquin Correa. Su di lui - riporta Sportitalia - ci sono Paris Saint-Germain e Tottenham, con i francesi in leggero vantaggio rispetto agli Spurs. Novità attese a breve per una cessione che potrebbe sbloccare il mercato in entrata dei biancocelesti.

FIORENTINA

Le big di mezza Europa hanno messo gli occhi su Dusan Vlahovic, rivelazione dell'ultimo campionato di Serie A con ben 21 gol segnati. Un bottino strepitoso che, unito a un rinnovo ancora in stand-by (il contratto attuale coi viola scadrà comunque nel 2023), ha fatto drizzare le antenne dei principali top club del nostro continente. Tra questi, come raccolto da TMW, c'è pure il Siviglia di Monchi, da sempre attento al mercato dei giovani talenti e attivo sul giocatore ancor prima che arrivasse l'exploit di questa stagione, anche se la valutazione attuale della Fiorentina e, soprattutto, la volontà del presidente di Commisso di non rinunciare al suo bomber spengono sul nascere ogni possibile trattativa. Almeno per il 2021-22. Vlahovic oggi non si muove da Firenze, ma i biancorossi restano alla finestra e, specie in caso di mancata intesa per il nuovo contratto coi gigliati, da Siviglia fanno sapere che non si faranno trovare impreparati in ottica futura. Il nome del classe 2000, a Nervión e non solo, ha già strappato infatti consensi unanimi.

Aumentano le concorrenti per la Fiorentina nella corsa a Niklas Dorsch, centrocampista del Gent classe 98. Oltre all'Augsburg, come riportato da Leparisien.fr, sulle tracce del calciatore c'è infatti anche il Rennes. I francesi avrebbero anche già provato a fare una prima offerta per il calciatore, ma il suo club fatto sapere di pretendere 10 milioni di euro.

Nome nuovo, o quasi, per la difesa della Fiorentina: secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, i viola avrebbero infatti messo nel mirino Kiki Kouyaté. Classe ’97, maliano, gioca nel Metz e i gigliati lo hanno già visionato in passato; nome gradito anche quello di Matteo Lovato, talento del Verona sul quale è forte il pressing dell’Atalanta. Tra i nomi valutati, anche lo juventino Daniele Rugani e il serbo Nikola Maksimovic, svincolato dal Napoli ma molto vicino alla Lazio di Sarri.

SASSUOLO

Il Sassuolo studia il colpo in Sudamerica. Come riportato da Sky Sport, il club neroverde ha messo gli occhi su Gabriel Veron, ala brasiliana classe 2002 del Palmeiras. La sua clausola rescissoria è di 53 milioni di euro, ma l’operazione potrebbe essere chiusa per 15 milioni di euro più bonus. C’è da battere la concorrenza di diversi club importanti tra cui il Manchester United.

VENEZIA

Nuova idea tra i pali per il Venezia, che sta allestendo la squadra per affrontare la prossima stagione in Serie A. Come riportato da Sky Sport, i lagunari stanno trattando Aldair Quintana, portiere dell’Atletico Nacional e della Nazionale colombiana, classe 1994.

SAMPDORIA

Adesso è ufficiale, Roberto D'Aversa è il nuovo allenatore della Sampdoria. A comunicarlo, è il club blucerchiato con una nota: "Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria danno il benvenuto a Roberto D’Aversa, che si è legato alla società in qualità di allenatore responsabile della prima squadra fino al 30 giugno 2023".

TOTTENHAM, SONDAGGIO PER SEFEROVIC: IL BENFICA CHIEDE 25 MILIONI. IL LIVERPOOL SI MUOVE PER SAUL. MBAPPE VUOLE RINNOVARE COL PSG, MA L'ATTACCANTE FRANCESE CHIEDE UNA CLAUSOLA REAL MADRID. I FRANCESI HANNO TROVATO L'ACCORDO CON SERGIO RAMOS. IL MANCHESTER UNITED VUOLE BLINDARE SHAW, C'È L'ACCORDO CON VARANE. IL REAL MADRID SI MUOVE PER VAN DE BEEK. WOLVERHAMPTON, DAL BARCELLONA ARRIVA TRINCAO.

Kylian Mbappé è disposto a rinnovare il proprio accordo con il Paris Saint-Germain. L'attaccante francese vuole però inserire una clausola che coinvolge anche il Real Madrid: in caso di offerta dei blancos l'attaccante classe '98 può liberarsi senza nessun problema. Al momento però i parigini non vogliono accettare una condizione così vincolante: si complica la situazione, nel frattempo il Real attende.

Sergio Ramos ha trovato l'accordo con il Paris Saint-Germain. Secondo quanto riportato da Le Parisien, le parti hanno trovato la quadratura del cerchio per poter chiudere l'affare nei prossimi giorni. Nelle scorse settimane l'entourage del calciatore ha incontrato la dirigenza dei parigini per poter limare gli ultimi dettagli e, stando a quanto riportato dal quotidiano transalpino, nelle ultime ore c'è stata la svolta decisiva. In settimana dovrebbe arrivare l'ufficialità.

Il futuro di Haris Seferovic potrebbe essere in Premier League. Il Tottenham, come riportato da AS, si sta muovendo per capire la fattibilità dell'operazione: il Benfica ha fissato il prezzo a 25 milioni di euro e a quanto pare gli spurs sarebbero disposti a formalizzare l'offerta nelle prossime ore.

Il Liverpool vuole arrivare a Saul Niguez. I Reds, come rivelato dal Daily Mail, nei prossimi giorni vorrebbero proporre 35 milioni di sterline, circa 40 milioni di euro, per poter convincere l'Atletico Madrid. I colchoneros sono disposti a trattare la cessione dello spagnolo classe '94, sempre più lontano dalla Liga.

Il Manchester United prepara un adeguamento di contratto per Luke Shaw. Il terzino sinistro, reduce da un campionato europeo giocato al di sopra delle aspettative, potrebbe prolungare la sua permanenza all'Old Trafford. Il giocatore è fondamentale per il progetto dei Red Devils e nelle prossime settimane le parti si incontreranno per poter trovare un nuovo accordo.

Il Real Madrid sta monitorando la situazione di Donny Van de Beek. Il centrocampista del Manchester United - come riportato dal Daily Mirror - è in uscita: Ancelotti ha già sondato il terreno, i blancos vorrebbero convincere i Red Devils a cedere il centrocampista olandese in prestito per una stagione, una soluzione che potrebbe far comodo anche al club inglese.

Non solo Sergio Ramos: il Real Madrid rischia seriamente di perdere anche l’altro componente della fortunata coppia centrale degli ultimi anni, Raphael Varane. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, il difensore 28enne ha il suo contratto in scadenza al 2022, con il presidente Perez che non ama perdere giocatori a parametro zero. Ecco perché l’ipotesi Manchester United si fa sempre più consistente. Non solo: gli inglesi avrebbero già avuto l’ok di Varane per un trasferimento e raggiunto un accordo per un contratto quinquennale. L’ostacolo principale è quello di raggiungere un accordo con i Blancos: di fronte ad un’offerta da 45 milioni di euro dei Red Devils, la risposta è stata perentoria. No a meno di 60 milioni.

L'estate scorsa il Barcellona reclutò Francisco Trincao, 21 anni e un gran talento a suo favore, per ben 31 milioni dal Braga. Un anno dopo l'attaccante portoghese lascia la Catalogna in prestito con diritto di riscatto e si accasa al Wolverhampton, che pochi minuti fa ha annunciato il suo arrivo tramite il proprio sito ufficiale.