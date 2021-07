Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 luglio

vedi letture

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

IL MILAN BLINDA CALABRIA E CERCA L’ACCORDO CON KESSIE. COL CHELSEA SI LAVORA PER GIROUD E BAKAYOKO. VLASIC O COUTINHO SULLA TREQUARTI. INTER, DUE CLUB ESTERI PER DALBERT. LA ROMA CERCA DIFENSORI: VESTERGAARD, ZOUMA E MYKOLENKO NEL MIRINO. LA FIORENTINA PUNTA ORSOLINI PER L’ATTACCO. TRE CLUB DI PREMIER PER DAMSGAARD DELLA SAMP. VICARIO FIRMA CON L’EMPOLI, MOLINARO RINNOVA COL TORINO

Il Milan nella giornata appena passata ha annunciato il rinnovo del terzino Davide Calabria fino al 2025. Ora gli sforzi del club saranno tutti indirizzati verso il prolungamento di Franck Kessiè, in scadenza di contratto, a cui potrebbe essere offerto un contratto da sei milioni l’anno assecondando così le sue richieste. Per quanto riguarda il mercato invece il Milan è al lavoro con il Chelsea per un doppio colpo: Olivier Giroud per l’attacco, con cui domenica ci sarà un incontro, e Tiemoue Bakayoko per il centrocampo, su cui però c’è anche il Napoli. L’alternativa a quest’ultimo è Boubacar Kamara del Marsiglia. Per quanto riguarda la trequarti invece i rossoneri hanno fatto un sondaggio per Nikola Vlasic del CSKA Mosca che però viene valutato 35 milioni di euro, l’altro nome caldo è invece il brasiliano Philippe Coutinho in uscita dal Barcellona a prezzo di saldo. Infine con Dalot che si allontana il Milan stringe i tempi col Real Madrid, da cui dovrebbe tornare Brahim Diaz, per Alvaro Odriozola.

L’Inter è invece al lavoro per sfoltire la rosa con il giovane Lucien Agoume che ha molte richieste sul tavolo: Venezia e Bologna in Italia e Saint-Etienne in Francia. In uscita c’è sempre il brasiliano Dalbert per cui il Trabzonspor ha messo sul piatto 5 milioni di euro. I nerazzurri però ne chiedono 7 e sperano in un rilancio del CSKA Mosca. La Roma va alla caccia di rinforzi difensivi con Jannik Vestergaard del Tottenham, messosi in luce con la Danimarca all’Europeo, in cima alla lista delle preferenze. Un altro nome che piace al tecnico Mourinho è quello di Kurt Zouma del Chelsea, mentre per le corsie esterne salgono le quotazioni del classe ‘99 Vitaliy Mykolenkodella Dinamo Kiev. L’ex giallorosso Emerson Palmieri è sempre nel mirino del Napoli anche se la trattativa potrebbe andare per le lunghe e la concorrenza, specialmente in Turchia, non manca.

La Fiorentina segue sempre Riccardo Orsolini del Bologna per rinforzare un reparto offensivo che potrebbe perdere Kouame. A centrocampo potrebbe essere in uscita Erick Pulgar, che ha brillato con il Cile in Copa America, con Teji Savanier del Montpellier che potrebbe essere il suo erede in viola. Anche in difesa si registrano diversi movimenti: il tecnico Italiano vorrebbe portare a Firenze Martin Erlic dallo Spezia che è finito nel mirino anche di due big come Napoli e Milan. In uscita c’è sempre uno fra Nikola Milenkovic e German Pezzella e per questo oltre eventualmente a Erlic serviranno altri innesti nel reparto arretrato. Uno degli obiettivi è lo spagnolo Javi Sanchez del Valladolid.

Dopo l’ottimo Europeo disputato con la Danimarca il centrocampista Mikkel Damsgaard è al centro dell’interesse del mercato con almeno tre club inglesi pronti a fare un’offerta alla Sampdoria per il suo cartellino, valutato 30 milioni di euro. Si tratta di Tottenham, Leeds e Leicester che si sarebbero messi in contatto con il procuratore del classe 2000.Sempre più complicato l'arrivo a Bologna di Marko Arnautovic. Mentre i rossoblù attendono lo svincolo dell'attaccante austriaco dallo Shanghai Port, sull'ex Inter sarebbe piombato il Besiktas.L'Udinese continua a pensare a Jesse Joronen per la sostituzione di Juan Musso, passato all'Atalanta. I due club che stanno cercando l'accordo sulla base del prestito con diritto di riscatto. Sirene spagnole per Emmanuel Gyasi, attaccante in forza allo Spezia. Il classe '94 è finito nel mirino del Betis Siviglia.

"Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dal Lyngby Boldklub, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Magnus Warming. L’attaccante ha firmato un contratto di tre anni, con opzione.

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Venezia ha annunciato il rinnovo triennale di Cristian Molinaro con la formazione lagunare: "Venezia FC comunica di aver sottoscritto con il giocatore Cristian Molinaro un contratto triennale fino al 30.06.2024”.

Dopo una trattativa durata diversi giorni, ecco che ora arriva l'ufficialità: Guglielmo Vicario è il nuovo portiere dell'Empoli. L'estremo difensore, classe 1996, arriva in prestito con diritto di riscatto dal Cagliari, come comunicato dai canali ufficiali del club toscano: "Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con il Cagliari Calcio per l’acquisizione a titolo temporaneo con diritto di riscatto del diritto alle prestazioni sportive di Guglielmo Vicario.

L'Hellas Verona ha comunicato di aver acquisito dal Royal Antwerp FC - a titolo temporaneo, con opzione e obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni - il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista camerunense Martin Hongla. Questa la nota del club: "Nato a Yaoundé, capitale del Camerun, il 16 marzo 1998

PSG SCATENATO, ORA LEONARDO FA SUL SERIO PER POGBA. RUI COSTA È IL NUOVO PRESIDENTE DEL BENFICA. WIDMER AL MAINZ E TUTTE LE ALTRE UFFICIALITA DI GIORNATA. TEVEZ, FUTURO IN MLS? KOUNDE PRIMA SCELTA DEL TOTTENHAM, MA PARATICI PUNTA ANCHE LACROIX. KLOPP VUOLE COMAN AL LIVERPOOL.

Dopo Wijnaldum, Hakimi, Sergio Ramos e Donnarumma, il PSG starebbe pianificando un assalto a Paul Pogba. La notizia è emersa da L'Equipe qualche giorno fa e viene confermata oggi dallo Star. I parigini sono convinti di poter ottenere l'ex Juventus ad un prezzo scontato, intorno ai 50 milioni di euro, facendo leva sul fatto che il contratto del francese con il Manchester United scadrà tra appena un anno.

Il Benfica, attraverso un comunicato pubblicato sul sito ufficiale, ha annunciato che Rui Manuel César Costa (ex vice-presidente), con effetto immediato, assume la Presidenza del club, nei termini previsti dallo statuto e in virtù della comunicazione resa in data odierna dal Presidente del Consiglio, Luís Filipe Vieira.

Il difensore Rayan Ait-Nouri è diventato a tutti gli effetti un giocatore del Wolverhampton. Dopo l'ottima stagione in prestito, il club inglese ha deciso di riscattare dall'Angers il francese, che ha firmato un contratto di cinque anni con l'opzione di altri 12 mesi.

Il Mainz ha annunciato l'arrivo del terzino Silvan Widmer, classe '93 lo scorso anno al Basilea ed ex dell'Udinese. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 2024 con il club tedesco.

Dovrebbe proseguire in Premier League la carriera di Alphonse Areola, attualmente il terzo portiere del Paris Saint-Germain. Reduce dal prestito al Fulham, l'estremo difensore francese classe '93 - che ha altri due anni di contratto col PSG - è finito nel mirino del West Ham. Gli Hammers, scrive 'Footmercato', stanno portando avanti l'operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Attraverso i propri canali ufficiali, il Watford ha annunciato un doppio colpo in entrata. Dallo Stoke City arriva l'attaccante nigeriano Etebo, in prestito con opzione di riscatto; Joshua King, invece, arriva da svincolato e firma un contratto di due stagioni con opzione per una terza.

Colpo in prospettiva per il Barcellona. Come annunciato dal club blaugrana, è stato raggiunto un accordo con il Rapid Vienna per il centrocampista offensivo Yusud Demir, 18 anni, per un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro.

Dopo aver lasciato il Boca Juniors per sua volontà, la carriera di Carlos Tevez potrebbe proseguire negli Stati Uniti, dove attualmente l'ex Juventus si trova in vacanza. L'attaccante argentino, 37 anni, secondo ESPN ha tre offerte dalla MLS: l'Atlanta United allenata dal connazionale Gabriel Heinze, l'Inter Miami di Beckham e Higuain e il Minnesota United FC.

Jules Koundé è la prima scelta del Tottenham per rinforzare la difesa, ma il prezzo elevato e la volontà del Siviglia di trattenerlo hanno spinto Fabia Paratici a guardare anche alle alternative. Secondo il Telegraph nel mirino ci sarebbe anche Maxence Lacroix, 21 anni, centrale del Wolfsburg. Anche in questo caso, però, il costo del cartellino non sarebbe basso.

Jurgen Klopp vuole un rinforzo in attacco e ha già fatto i suoi nomi alla proprietà del Liverpool. Non solo Donyell Malen del PSV; stando a quanto raccontato dai Mirror, il vero sogno è Kingsley Coman, la cui volontà sarebbe quella di lasciare il Bayern Monaco. I costi dell'operazione sono però proibitivi: 100 milioni di euro è la cifra richiesta dai bavaresi.

Sei anni dopo il suo addio, Enzo Roco, difensore classe '92, torna nel primo club europeo che ha scommesso su di lui nel lontano 2014. Il nazionale cileno, reduce da tre anni in Turchia tra Besiktas e Fatih Karagumuruk, ha firmato un contratto biennale con l'Elche.

Dalla Bundesliga alla Championship. Dopo aver trascorso l'ultima stagione in prestito al Werder Brema, Tahith Chong stavolta resta in Inghilterra. Il Manchester United ha pianificato una nuova cessione a titolo temporaneo per l'ala olandese, che vestirà la maglia del Birmingham fino a giugno 2022.

Ruben Vinagre torna in Portogallo. Il terzino portoghese, dopo i sei mesi trascorsi in prestito al Famalicao, lascia nuovamente il Wolverhampton e si trasferisce allo Sporting CP con la stessa formula fino al termine della stagione.