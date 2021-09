Milannews - Ibrahimovic scalpita e vuole giocare contro la Lazio: gli aggiornamenti

Zlatan Ibrahimovic sta bene e vuole giocare. È questo quanto emerge da Milanello sullo stato di forma dello svedese, che dopo aver saltato tutto il pre campionato, ha voglia di scaricare sul terreno di gioco tutta la sua potenza. L’avvio di Olivier Giroud, con gol e prestazioni importanti, hanno acceso ulteriormente la fiamma della competitività in Ibra e questo è stato notato da Stefano Pioli. L’allenatore rossonero, nel corso dei giorni, valuterà insieme a Zlatan la scelta migliore anche se sta prendendo corpo la possibilità che possa partire titolare contro la Lazio nella partita di domenica a San Siro. Un gran bel rodaggio in vista anche della trasferta di mercoledì ad Anfield contro il Liverpool. Il tutto in attesa che Giroud si negativizzi dopo la positività al covid. Ma Ibra scalpita e vuole tornare protagonista.