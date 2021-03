Oggi il derby di Genova - Alla Samp l'ultima con i tifosi, il Genoa non vince in casa dal 2011

vedi letture

E’ la sera del derby di Genova. Questa sera una città si fermerà per seguire la Partita. Quella con la P maiuscola. I tifosi non potranno essere presenti sulle gradinate del "Ferraris" ma, siamo certi, spingeranno la propria squadra, gioiranno e soffriranno dal divano di casa davanti alla tv. Una sfida importante per le due squadre per proseguire il rispettivo cammino in campionato specie dopo le ultime due sconfitte contro Inter - i rossoblu - e Atalanta - i blucerchiati.

La Samp a secco da tre derby - Le ultime stracittadine hanno sorriso al Grifone che ha portato a casa l’intera posta in palio in due occasioni su tre precedenti. La sfida di ritorno dello scorso campionato ha visto la squadra allora allenata da Nicola trionfare per 2-1 compiendo uno scatto importante verso la salvezza. L’andata del torneo in corso si è invece concluso in parità con Scamacca che ha risposto alla rete iniziale di Jankto. 25 giorni più tardi un’altra vittoria rossoblu nel quarto turno di Coppa Italia. Blucerchiati avanti con Verre ma nel secondo tempo Scamacca, doppietta per lui, e Lerager hanno capovolto il punteggio.

Da 10 anni il Genoa non vince il derby in casa - Il Genoa di Ballardini vuole rompere anche il tabù che non li vede vincenti nel derby in casa da 10 anni. L'ultimo successo risale all’8 maggio 2011 quando la squadra, allora allenata proprio dal tecnico ravennate, si impose per 2-1 al 97' con un gol di Boselli che condannò alla retrocessione, seppur non ancora aritmetica, i blucerchiati di Cavasin. Da quel momento sono arrivati due pareggi nel 2013 e nel 2018 e ben sei sconfitte.