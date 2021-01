Rush finale - L'arrivo di Lasagna toglie spazio a Di Carmine. Addio vicino, c'è il Crotone

L’arrivo pesante di Kevin Lasagna potrebbe ridurre ulteriormente lo spazio e il minutaggio a disposizione di Samuel Di Carmine. E così l’attaccante classe ’88, dopo 11 presenze nella prima parte di stagione, potrebbe dire addio al Bentegodi alla ricerca di maggior protagonismo. Il suo è un profilo che in Serie B ha tantissimo mercato, su tutte la SPAL si è interessata alle sue qualità. Ma nelle scorse ore è arrivata quella che probabilmente è pista preferita dal diretto interessato. Ovvero il Crotone: la società calabrese cerca rinforzi offensivi da regalare a mister Stroppa, nomi che conoscano la categoria e che possano essere pronti all’uso. Da qui lo scatto per Di Carmine, con novità in tal senso attese già per le prossime ore.