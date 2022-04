Saranno famosi, ma non per forza all'Inter. Il punto sul futuro di Vanheusden e Pirola

I due profili da "Saranno famosi" dell'Inter portano i nomi di Zinho Vanheusden e Lorenzo Pirola. Il belga, (ri)comprato la scorsa annata per 16 milioni dallo Standard Liegi, quando è sceso in campo col Genoa ha sempre ben figurato. Il deterrente che ha sempre riguardato il giovane - sottolinea Tuttosport - continua a essere legato alle condizioni fisiche. Potrebbe tornare alla base e far parte della rosa dell’Inter ma anche essere nuovamente testato in prestito in una squadra di Serie A. Difficile, proprio per l’elevato esborso economico estivo, che sia ceduto a titolo definitivo.

Lorenzo Pirola.Sul centrale del Monza e dell’Under 21 le aspettative sono alte, nonostante non sia un titolare fisso con i brianzoli. Galliani ha strappato il riscatto del giocatore (che non diventerebbe obbligo in caso di promozione) mentre i nerazzurri godono del contro-riscatto. Dunque - continua Tuttosport - potrebbe anche essere valutato nel precampionato da Inzaghi ma a differenza di Vanheusden, inserito anche come contropartita in qualche operazione di mercato, vedi quella con il Sassuolo per Gianluca Scamacca, per abbassare eventualmente il prezzo del cartellino dell’attaccante.