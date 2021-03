Serie A flop- 135,5 non guadagnati dai club italiani. Più market pool e trofei

La Champions League è la competizione dei Paperoni. Perché la sola partecipazione ai gruppi ti porta a un incasso di circa 40 milioni di euro fra tutte le componenti - più gli incassi da stadio che attualmente non esistono - e segna il solco con gli altri club. Quanto hanno perso le italiane in caso di percorso netto?

Sono 135,5 milioni di euro solo di premi. Perché l'Inter è uscita ai gironi e quindi la mancata qualificazione porta un mancato incasso di 9,5 milioni, una cifra importante che però si moltiplica strada facendo. Lazio, Atalanta e Juventus hanno fallito il passaggio del turno, dicendo addio a 10,5 milioni. Una semifinale vale 12,5 milioni, 15 per la finale e 4 per il vincitore della competizione. Così, ammettendo e non concedendo due semifinali tutte italiane (impossibili da pensare ora) e due squadre all'atto di Istanbul, i milioni sono, appunto, 135,5.

Bisogna però considerare anche che la UEFA ha deciso di abbassare, nei prossimi cinque anni, gli introiti mancati della scorsa Champions League, quindi c'è una percentuale inferiore (4% circa) che non entra ai club. Dall'altro lato c'è il market pool e i risultati storici che migliorerebbero gli incassi per tutti i club. Sono cifre difficili da calcolare perché non fisse, mentre sono evidenti i mancati incassi da Supercoppa Europea e Mondiale per Club. La Supercoppa vale 3,5 milioni (con il vincitore che ne prende 1 in più), mentre il Mondiale per club dà 4,1 milioni al vincitore 3,3 alla finalista.

Bonus ottavi di finale

9,5 milioni

Bonus quarti

10,5

Bonus semifinali

12,5

Bonus finale

15 milioni

Bonus Vincitore

4 milioni

Bonus Supercoppa Europea

3,5 milioni

Vincitore

1 milione

Mondiale per club

Vincitore: 4,1 milioni

Finalista: 3,3 milioni

Terzo posto: 2,5 milioni

Quarto posto: 1,6 milioni