'Serpente e bugiardo', Ceferin attacca anche Gazidis: "Il calcio cambia, la Juve era in B"

Agnelli e Gazidis sono 'serpenti e bugiardi'. Il presidente dell'UEFA Aleksandar Ceferin nel corso della sua conferenza stampa fiume di oggi, dopo aver attacco il numero uno della Juventus, ha avuto aggettivi durissimi anche per l'amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis. "Perché questi club creano la Superlega? Perché non sono gestiti bene", ha detto. "Sono arrabbiato, nel loro comunicato parlano di solidarietà ma non sanno cosa sia la solidarietà. Vogliono essere famosi, ma diventeranno famosi nel modo sbagliato. Sono felice che siano venuti fuori, così tutti sapranno chi davvero ama il calcio".

Ceferin in un altro passaggio ha poi contestato la mancanza di meriti sportivi per partecipare alla Superlega: "Nel calcio le cose cambiano. La Juventus era in Serie B, il Manchester United prima di Ferguson non so dove fosse e l'Aston Villa allo stesso tempo era un grande club.