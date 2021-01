Stasera la Supercoppa. Per il Pirlo calciatore 3 successi, ma uno visto da Atene

vedi letture

Competizione che, come per Gattuso, ha regalato gioie e dolori ad Andrea Pirlo. Da allenatore è ovviamente alla prima partecipazione, mentre da giocatore Pirlo ha in bacheca 3 successi. Anche se in uno di questi, quello del 2004/2005, era assente per motivi di forza maggiore. Ad agosto infatti Pirlo era impegnato ad Atene con la Nazionale Olimpica azzurra, proprio mentre i suoi compagni del Milan alzavano al cielo la Supercoppa contro la Lazio. La stagione precedente, nel 2003/2004, Pirlo era invece in campo nel ko ai calci di rigore contro la Juventus. Per un nuovo successo occorre aspettare il 2012/2013, quando la sua Juventus si impose sul Napoli ai tempi supplementari. L'anno seguente, il 2013/2014, ecco un altro successo, questa volta netto e nell'arco dei 90': 4-0 contro la Lazio. Chiusura col ko, proprio contro il Napoli, nel 2014: dopo il 2-2 dei 90', gli azzurri vinsero il trofeo ai calci di rigore.

Per un totale che parla di 3 successi (di cui uno da non protagonista) e 2 ko in 5 partite giocate.