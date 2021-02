Ibra: "Oggi i giovani idolatrati dopo cinque minuti. Per essere grandi bisogna durare"

Nel corso dell’intervista rilasciata oggi a DPlus in Svezia, Zlatan Ibrahimovic ha parlato anche della facilità con cui i nuovi talenti vengono giudicati: “Oggi i giovani giocano cinque minuti e sono visti come icone dalle persone. Molti sono visti come grandi giocatori per piccoli traguardi: per essere considerati dei grandi giocatori bisogna rimanere ad alto livello per tanto tempo”.