Il Canada ironizza sull'Italia e Cristante: "Non aspettare altri 4 anni, scambia la tua maglia"

Il Canada ironizza sulla mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali e lancia un invito ai tifosi italiani attraverso i propri canali ufficiali: Cari tifosi italiani di calcio, non aspettare altri quattro anni. Scambia la tua maglia con quella del Canada. Ci trovi fuori Café Diplomatico domani 4 aprile 2026, dalle 10 alle 14".

Grande comunità italiana nel paese nordamericano

Per la cronaca, il Canada vanta una delle comunità italiane più ampie al mondo. Secondo il censimento del 2021, si stima oltre 1.5 milioni di piena o parziale ascendenza italiana e l'italiano è ancora piuttosto diffuso con 547.655 parlanti, oltre a 319.505 madrelingua.

Il doppio passaporto di Cristante

Proprio un giocatore della nazionale italiana avrebbe potuto rappresentare il Canada: Bryan Cristante. Nato a San Vito al Tagliamento, in Friuli Venezia-Giulia, è di padre canadese, nativo di Toronto. Ai tempi dell'Atalanta, il ct canadese dell'epoca, Octavio Zambrano, aveva provato a convincere il giocatore a sposare la causa dei canucks.

La scelta del giocatore

"Avevo vent'anni, ma non ci ho mai pensato seriamente, anche perché il livello era molto diverso in quel periodo. Io sono italiano, non ho mai avuto dubbi. Sono stato in Canada solo una volta. A Toronto sono rimasti i fratelli di mio nonno. A quei tempi erano molti i friulani che emigravano" dichiarò il giocatore in merito in una vecchia intervista a La Gazzetta dello Sport. E mentre l'Italia intera guarderà i Mondiali dalla tv, il Canada partecipa al torneo per la seconda edizione di fila...