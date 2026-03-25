Da Mancini e Cristante, il Il Messaggero titola: "Gli azzurri di Roma a caccia del Mondiale"

Domani sera la Nazionale scenderà in campo per sfidare l'Irlanda del Nord. Un appuntamento importante e delicato che vale il primo passo verso il prossimo Mondiale e che vede nella lista dei convocati del ct Gennaro Gattuso anche i tre romanisti Gianluca Mancini, Bryan Cristante e Niccolò Pisilli. È su di loro che si focalizza oggi una parte della prima pagina de Il Messaggero: "Gli azzurri di Roma a caccia del Mondiale", si legge nel taglio basso.

Nella conferenza stampa di due giorni fa il ct azzurro ha fatto il punto sugli infortunati, rassicurando sulle condizioni del difensore giallorosso: "Scamacca ha un problema all'adduttore, lo valutiamo giorno dopo giorno. Bastoni uguale. Tonali oggi farà un lavoro a basso carico e domani speriamo di averlo a disposizione. Per Mancini è un affaticamento, nessun problema. Calafiori ha sentito un dolorino ma pensiamo di riaverlo. Chiesa s'è presentato alla convocazione, aveva piccoli problemi fisici e abbiamo deciso di non farlo rimanere. Dobbiamo arrivare a questa partita con grande voglia, dobbiamo essere lucidi e annusare il pericolo. In questo momento il nostro difetto è che a volte facciamo fatica ad annusare il pericolo. Rispetto per l'avversario, corrono tantissimo. A livello qualitativo non è una grande squadra ma hanno cuore e sui piazzati fanno paura".