Roma, Cristante: "E' dura ma si deve ripartire forte. Col Lecce partita fondamentale"
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Dopo la sconfitta casalinga contro il Bologna che è valsa l'eliminazione dall'Europa League, il centrocampista della Roma Bryan Cristante ha parlato ai canali ufficiali del club: "Eravamo stati bravissimi a raddrizzarli. Avevamo pareggiato e i supplementari sembravamo in controllo. Anzi, quasi noi a cercare il gol e invece è arrivata la beffa".
Come si riparte?
"E' dura ma si deve ripartire forte. Domenica c'è una partita fondamentale. Siamo ancora in corsa per l'obiettivo in campionato. Dobbiamo ricaricare le pile anche se è dura e metterci con la testa già su domenica".
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