Il ct della Danimarca su Eriksen: "Il suo nuovo ruolo non mi preoccupa. Ora è felice"

Kasper Hjulmand, ct della Danimarca, in conferenza stampa è tornato a parlare del centrocampista dell'Inter e stella danese Christian Eriksen ripartendo dal ruolo più "difensivo" che sta ricoprendo alla corte di Antonio Conte: "Non sono preoccupato dal suo ruolo in nerazzurro. Al contrario, lo sto vedendo più frizante. Sono sicuro che si calerà nel nostro gioco come ha sempre fatto e come ha fatto anche in autunno. È solo un bene per noi che abbia giocato con maggiore continuità. Penso che lo ritroveremo felice e magari che tornerà anche contento in Nazionale".