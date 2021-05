Il dopo Juric è già aperto in casa Hellas: Dionisi e Italiano le piste più calde. E complicate

Con l'addio di Ivan Juric destinazione Torino da ratificare, quella dell'Hellas Verona è una delle panchine più ambite in queste ore. Il Presidente, Maurizio Setti, con il ds Tony D'Amico, stanno lavorando alle varie ipotesi per provare a prendere l'eredità del tecnico croato. Restano al momento due i nomi più caldi in corsa ovvero Vincenzo Italiano dello Spezia e Alessio Dionisi dell'Empoli. Entrambe ipotesi complicate, visto la volontà sia dei liguri che dei toscani di trattenerli ma la società veneta ha in mente un tecnico giovane e ambizioso, di carattere, con cui aprire un nuovo ciclo.