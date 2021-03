Il fondo arabo PIF interessato all'Inter. Dall'Inghilterra: "Si tratta: in ballo il 30% del club"

Il giornalista britannico Ben Jacobs che è stato corrispondente per BeIn Sports, conferma via Twitter le voci riguardo a un interessamento da parte del Public Fund Investments dell'Arabia Saudita per il dossier Inter dopo le notizie rilanciata questa mattina dalla Gazzetta dello Sport: "Yasir Al Rumayyan è coinvolto nella trattativa. Si parla del 30% del club con una valutazione che è quella più alta fatta da Suning, dunque 300 milioni di euro. Non c'è accordo ma questo potrebbe dare la possibilità ai cinesi di non vendere. il PIF non vuole acquistare interamente il club come invece vorrebbe BCPartners. Questo non significherebbe un'uscita da parte degli arabi dal Newcastle, club sotto il loro controllo. Il modello di investimento di PIF è diverso dagli altri pretendenti ed è per questo che l'Inter è disponibile a trattare".