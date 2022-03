Il futuro della Lazio è un rebus. Tra Tare, l'indice di liquidità e il rinnovo di Sarri

La situazione in casa Lazio è tutt'altro che tranquilla. Perché da una parte dopo un lunghissimo matrimonio Tare è stato messo in discussione e, pur avendo un anno di contratto, non ha nessuna intenzione di lasciare Roma in seguito a una stagione non straordinaria, considerando la prossima come quella del riscatto. Dall'altra manca il rinnovo contrattuale di Maurizio Sarri che, almeno secondo le notizie che pervenivano a ottobre, era considerato come imminente.

Mercato deludente e qualche spiffero.

Nel mercato invernale Sarri aveva chiesto dei rinforzi per provare a giocarsi la zona Champions ma, causa indice di liquidità, non era arrivato praticamente nessuno. L'ultimo acquisto, Jovane Cabral, era di fatto un oggetto sconosciuto (lo è ancora) e questo aveva portato al famoso pranzo dei Parioli, dove tutto si è surriscaldato. Il patto per arrivare in fondo alla stagione c'è stato, ma i mal di pancia sono rimasti, perché non è possibile fare come con la polvere, dove basta un panno per portarsela via. Situazione ingarbugliata e che andrà gestita in prima persona dal presidente Claudio Lotito, il più indicato a sbrogliare la matassa. Da capire quanta intenzione c'è nel rivoluzionare un quadro dirigenziale.

Fra svincolati e cessioni.

Cosa succederà a giugno? È chiaro che se la Lazio dovesse rimanere incagliata nell'indice di liquidità, allora sarà difficile tenere Sarri. Dall'altro lato Patric e Luiz Felipe sembrano oramai da salutare - entrambi in direzione Spagna - mentre l'acquisto di Romagnoli potrebbe metterci una pezza, formando una buona retroguardia con Acerbi. Si vedrà, ma è evidente che molto passerà anche dall'eventuale qualificazione in Europa, se dalla porta principale (quasi impossibile) oppure se secondaria.