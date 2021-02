Il mercato del Real Madrid - Jovic ceduto e rinato. Capitan Ramos, resti o vai via a zero?

Nessun acquisto, come prevedibile, ma due cessioni "pesanti" e che hanno creato molte discussioni. Il Real Madrid, come in estate, non si è mosso in entrata, dando fiducia alla rosa che qualche mese fa aveva vinto la Liga. L'obiettivo è quello di ritrovare il miglior Eden Hazard, che potrebbe essere il miglior rinforzo fino al termine della stagione. Dicevamo delle cessioni: Martin Odegaard era stato richiamato quasi a furor di popolo dopo la proficua esperienza nella Real Sociedad, ma è stato impiegato pochissimo da mister Zidane, rendendo opportuna una nuova cessione. L'Arsenal, come già accaduto con Ceballos, lo ha accolto a braccia aperte, così come l'Eintracht ha riabbracciato il figliol prodigo Luka Jovic, a cui è bastata una manciata di partite per dimenticare un anno e mezzo molto difficile, sotto tutti i punti di vista. Ora tutti gli sforzi saranno concentrati su due imprese: convincere capitan Sergio Ramos a rinunciare alla folla idea di partire a parametro zero e chiudere - a prescindere dalla permanenza dello spagnolo - l'accordo con David Alaba, che si svincolerà a giugno dal Bayern.

REAL MADRID all. Zinedine Zidane

ACQUISTI: -

CESSIONI: Takefusa Kubo (Getafe), Luka Jovic (Eintracht), Martin Odegaard (Arsenal)