Il Messico voleva portare Lozano a Tokyo 2020: altro 'no' del Napoli, come per Fabian

Come per Fabian Ruiz, niente Olimpiadi anche per Hirving Lozano che dovrebbe però partecipare alla Golden Cup con il Messico dal 10 luglio al primo agosto. L'attaccante del Napoli fa parte dei 60 preconvocati del Tata Martino che a breve definirà la lista definitiva, in cui comparirà sicuramente il Chucky che quindi tornerebbe in Italia solo al termine della manifestazione, in tempo per il secondo ritiro estivo. A riportarlo è il Corriere del Mezzogiorno.