Il Milan prende tempo su Simakan. E dalla Francia rilanciano l'interesse del Borussia Dortmund

L'infortunio di Mohamed Simakan potrebbe rivedere i piani del Milan, che fino a poche ore fa sembrava intenzionato a puntare forte sul difensore dello Strasburgo in questo gennaio. I rossoneri stanno valutando il da farsi, ma intanto sondano il mercato e le alternative non mancano. Restando a Simakan, oltre a quello del Milan nei giorni scorsi era emerso l'interesse del Lipsia e oggi, secondo Footmercato, anche un'altra big come il Borussia Dortmund si sarebbe mossa per il giocatore. L'idea dei gialloneri, anche a causa dell'infortunio che lo terrà fuori dai campi almeno due mesi, è quella di prenderlo in estate. Ma lo stesso Simakan, spiega il portale francese, vorrebbe lasciare lo Strasburgo in questo mese di gennaio. Nonostante l'infortunio.