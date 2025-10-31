Il Milan sorride, ma Allegri è prudente: Pulisic e Rabiot torneranno contro il Parma

Procede meglio del previsto il recupero di Christian Pulisic e Adrien Rabiot. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i due saranno quasi sicuramente assenti nel match del Milan contro la Roma, ma rientreranno in panchina per la sfida contro il Parma. Se la decisione spettasse a loro, sarebbero già tornati in gruppo, perché la voglia di campo è grande per entrambi, ma è la prudenza ad avere la meglio in questa fase.

L'americano punta a essere titolare al Tardini, con il club che ha un accordo con gli Stati Uniti per non far partecipare Capitan America alle due amichevoli della sua Nazionale e un discorso avanzato pure con la Franca. I due punti persi contro Pisa e quelli contro l'Atalanta hanno un comune denominatore: l'assenza dei due totem di Allegri.

La loro importanza è sotto gli occhi di tutti e non solo in termini numerici, anche se basterebbero quelli per far capire a tutti il contributo che riescono a dare. I due alzano pure il livello della personalità della squadra, che con la sola loro presenza acquisisce sicurezze, certezze e si sente più forte. Contro l'Inter, dopo la sosta, saranno al top per mandare un altro messaggio alla Serie A.