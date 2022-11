Il Napoli nel mirino dei fondi statunitensi: De Laurentiis ora potrebbe anche vendere

Il Napoli sta attirando degli investitori in giro per il mondo con particolare attenzione da parte di potenziali compratori statunitensi. Lo riporta il Corriere dello Sport, spiegando che il portale M&A che si occupa del mercato di capitali Mergemant, avrebbe riportato una serie di interessamenti da parte di fondi di investimento internazionali che potrebbero spingere De Laurentiis a prendere in considerazione le offerte dal prossimo anno. Un progetto che, grazie all'espansione del brand, ai conti a posto e ai risultati della squadra, potrebbe valere fino a un miliardo di euro.