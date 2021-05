Il Napoli passa con Osimhen, poi il Cagliari sbatte sul palo e su Cragno: 1-0 al 45'

Si è da poco concluso il primo tempo di Napoli-Cagliari. Al termine dei primi 45 minuti il Napoli è in vantaggio 1-0 grazie alla rete di Victor Osimhen.

Le scelte iniziali - Queste le formazioni ufficiali di Napoli-Cagliari, gara valida per il 34° turno di serie A. Mister Gattuso cambia tre uomini rispetto all'ultima partita e ripropone Osimhen al centro dell'attacco. In difesa torna Manolas che farà coppia con Koulibaly; sugli esterni i confermati Di Lorenzo e Hysaj. A centrocampo Fabian torna a prendersi il posto da titolare al fianco di Demme. In avanti Lozano vince il ballottaggio con Politano e parte dal 1', a completare il pacchetto dei 3 i soliti Zielinski e Insigne. Prima punta Osimhen, preferito ancora a Mertens. Di seguito le formazioni ufficiali. Nel Cagliari torna Cragno fra i pali, in difesa con Gofin e Carboni c'è Ceppitelli dal primo minuto. Esterni Zappa e Lykogiannis, in mezzo al campo Duncan, Deiola e Nandez. Nainggolan trequartista alle spalle dell'unica punta Pavoletti.

Napoli subito avanti con Osimhen - Al minuto numero 13 il Napoli passa in vantaggio grazie alla rete di OSimhen. Demme recupera palla sulla trequarti e serve Insigne. Scucchiaiata del numero 24 per Osimhen, bravo a controllare col destro, difendere il pallone contro Godin e a battere Cragno da distanza ravvicinata col mancino.

Palo di Zappa - Il Cagliari, con personalità, prova a farsi vedere dalle parti di Meret. Apertura per Nandez, che sfida Hysaj e crossa per Pavoletti. Manolas va in anticipo, ma la sfera arriva a Zappa, la cui conclusione da posizione defilata si stampa sul legno.

Super Meret salva il Napoli - A pochi minuti dalla fine del primo tempo, il Cagliari ha una doppia occasione per pareggiare i conti. Spiovente di Carboni, incornata di Pavoletti e gran risposta di Meret in tuffo. Sulla ribattuta c'è Nandez, ma sulla sua conclusione c'è un altro ottimo riflesso del portiere.