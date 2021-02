Il Parma domina, Udinese in bambola: 2-0 al termine dei primi 45’, in gol Kucka e Cornelius

Primo tempo praticamente a senso unico tra Parma e Udinese. La squadra di D’Aversa ha sbloccato subito il match con Cornelius, per poi trovare il gol del 2-0 con Kucka. I bianconeri hanno provato ad abbozzare una timida reazione, ma De Paul e compagni non sono riusciti in nessun modo a creare pericoli. Un risultato pesante per i friulani, non sarà semplice rimontare tutto nella ripresa.

CORNELIUS TORNA AL GOL - Il Parma attacca subito l’Udinese e i padroni di casa trovano la rete dopo 3’: azione manovrata sulla sinistra, Pezzella mette in mezzo un gran pallone che Cornelius sfrutta nel migliore dei modi. Musso non può farci nulla, ducali in vantaggio. Dopo pochi minuti ci prova anche Karamoh, ma il suo tiro-cross rasoterra non viene sfruttato dai compagni. I crociati premono sull’acceleratore, al 14’ lo stesso Cornelius ci prova ancora di testa: il risultato però è diverso, il numero uno dei bianconeri smanaccia in qualche modo ed evita guai peggiori.

UDINESE IN CONFUSIONE - Il Parma gioca bene e sviluppa la manovra senza difficoltà, in contropiede l’Udinese rischia sempre. Al 15’ scontro di gioco in area di rigore tra Karamoh e Walace, ma il direttore di gara lascia correre. Da quel momento in poi l’Udinese prova a invertire la tendenza, ma ci sono pochissimi spazi in fase offensiva. Al 30’ arriva un altro episodio decisivo: Mihaila salta Becao, il difensore bianconero commette fallo e regala un rigore ai padroni di casa. Dagli undici metri si presenta Kucka, che non sbaglia: 2-0 e gara in salita per la squadra di Gotti. Nel finale Mihaila si divora il colpo del ko, Musso salva tutto con una gran parata: primi 45’ in archivio, Parma avanti di due reti.