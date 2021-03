Il PD vuole candidare Marchisio come prossimo sindaco di Torino. E lui ci pensa

Claudio Marchisio sindaco di Torino? No, non si tratta di un pesce d'aprile, visto che siamo ancora all'inizio di marzo, ma di una reale possibilità in vista delle prossime amministrative. Il Partito Democratico infatti, su espressa richiesta del segretario Zingaretti avrebbe chiesto ai colleghi di partito in Piemonte di sondare la disponibilità dell'ex centrocampista della Juventus a correre per la carica di prossimo sindaco del capoluogo piemontese. E lui? Sta prendendo in seria considerazione questa possibilità, anche perché con ogni probabilità le amministrative verranno spostate a ottobre e dunque potrebbe avere tutto il tempo utile per studiare e farsi trovare pronto per la campagna elettorale ed eventualmente per la carica di sindaco. A riportarlo è La Stampa.