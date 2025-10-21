Il PSV cala il tris in faccia al Napoli: bella azione corale, Man la finalizza al meglio
Dopo meno di dieci minuti del secondo tempo il PSV raddoppia il suo vantaggio contro il Napoli, portandosi sul 3-1. Bella azione corale della formazione di Peter Bosz, rifinita sulla destra da Mario Junior e finalizzata al meglio da Dennis Man in mezzo all'area di rigore: deviazione vincente dell'ex Parma e tris del PSV.
