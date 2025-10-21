Ghoulam: "Il Napoli prende due gol a partita, manca cazzimma. Poteva finire peggio di 6-2"

Neanche negli incubi più brutti ci sarebbe stata una notte così. Chi l'avrebbe mai detto che la squadra campione d'Italia andasse a giocare in casa dei campioni d'Olanda per subire ben sei gol. Invece è così. Il Napoli si fa schiantare dal PSV, riuscendo a rimanere in partita per meno di un tempo, prima dell'umiliazione della seconda frazione di gioco. Non basta la doppietta di McTominay, gli olandesi si fanno preferire dall'inizio alla fine e trovano i tre punti con le reti dell'ex Parma Man (doppietta), Saibari, Pepi, Driouech e l'autorete di Buongiorno.

A fine partita, direttamente dagli studi di Sky Sport, l'ex terzino azzurro Faouzi Ghoulam ha commentato così la sconfitta e il momento della sua vecchia squadra: "Il Napoli ormai prende quasi 2 gol a partita: vedo mancanza di cattiveria e cazzimma. L’Inter sapeva quello che voleva, è una squadra di campioni, il Napoli si sta ancora cercando. Nessuna reazione dopo il 3-1, mai avuta l’impressione che potesse tornare in partita. È finita 6-2 ma poteva finire molto ma molto di più".