Il ritorno di Allegri è realtà: la Juventus ricomincia da Max

Massimiliano Allegri è pronto a tornare in sella. E lo fa esattamente da dove aveva lasciato: quella Juventus dalla quale non avrebbe mai voluto separarsi ma che ha dovuto lasciare per più di qualche frizione con parte della dirigenza. In particolar modo con quel Fabio Paratici che proprio due giorni fa ha salutato ufficialmente dopo undici anni Madama. E non è un caso che l’uscita di uno abbia portato al ritorno dell’altro. Dalle voci delle ultime settimane si è passati al cambio della guardia in panchina con tanto di contratto già firmato e con un annuncio pronto ad arrivare nelle prossime ore. Saluta Andrea Pirlo dopo un solo anno, per il quale è viva l’ipotesi Sassuolo, torna Massimiliano Allegri.

MAX RIPARTE DA CASA - La Juventus è casa sua, Torino è casa sua. Per questo motivo dopo giornate di riflessioni la scelta di Max Allegri è ricaduta sulla Vecchia Signora. L’opzione Real Madrid c’era eccome sul piatto ma non decollava, con Florentino Perez che prendeva tempo senza dare l’accelerata decisiva. Sprint che ha provato a fare l’Inter dopo l’addio di Conte cercando di ripercorrere, ancora, quello che era stato il passaggio di consegne in bianconero. Offerta importante sul piatto ma non quanto quella che Andrea Agnelli gli ha proposto per dare vita a un Allegri bis. Posizione di stallo abbandonata e decisione presa: di nuovo Juve. Così torna in bianconero con un progetto improntato sulla sua figura. Dal punto di vista economico è stato firmato un contratto quadriennale fino al 2025 da 9 milioni di euro a stagione ma a far sciogliere le riserve è stato anche, e forse soprattutto, il ruolo di potere che il livornese rivestirà con una posizione di rilievo nelle decisioni relative alla costruzione della rosa al fianco dell’amico Cherubini. Non a caso, una delle richieste messe già sul piatto da Allegri è il rinnovo del contratto in scadenza nel giugno del 2022 di Paulo Dybala. Da decifrare la posizione di Cristiano Ronaldo che appare invece più lontano dal progetto Juve. Progetto che ha un nuovo vecchio leader: Massimiliano Allegri.