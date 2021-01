Il Torino aspetta ancora Kouame. Ma intanto salgono le quotazioni di Sam Lammers

Il Torino, fresco di eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Milan, prosegue a sondare il mercato degli attaccanti. Il primo nome sulla lista di Vagnati resta quello di Christian Kouame della Fiorentina, ma i viola non hanno ancora sciolto le riserve. Per questo, spiega Sky, in casa granata stanno iniziando a salire le quotazioni di Sam Lammers: l'attaccante dell'Atalanta piace a tante squadre di Serie A, ma il club di Cairo sembra al momento il più convinto nel caso in cui dovesse sfumare definitivamente la trattativa per Kouame.