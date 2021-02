"Importante la continuità, stringiamo i denti". Rivedi le parole di Vlahovic dopo lo Spezia

"La continuità serve, dobbiamo stringere i denti, ora ci aspetta una squadra molto tosta (Udinese, ndr) e dobbiamo dare tutto: facciamo così, tutti insieme". Così l'attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic, intervenuto ai microfoni di Sky dopo la vittoria con lo Spezia. L'attaccante serbo ringrazia anche Prandelli per la fiducia nei suoi confronti: "Non posso descrivere a parole quanto devo a Prandelli, mi ha dato fiducia in un momento molto buono e devo ripagarla. Lavoro forte ogni giorno, solo così posso ottenere tutto questo. Le sue parole valgono tanto per me, queste vittorie valgono tutti e coi tre punti sei sorridente. Non ha prezzo".

