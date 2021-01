Incontro positivo per il rinnovo? Calhanoglu su Instagram: "Because I'm Happy"

"Because I'm happy", con tanto di canzone di Pharrell Williams. Questo il post su Instagram di Hakan Calhanoglu, centrocampista del Milan, con il significato che può voler dire molto per i tifosi rossoneri, visto l'incontro positivo andato in scena oggi tra la dirigenza e il suo agente per il rinnovo del contratto. Nelle prossime ore sono attese importanti novità, con la possibilità di arrivare alla definitiva fumata bianca.