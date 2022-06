Insidia Arsenal per l'Inter? I Gunners preparano 70 milioni per arrivare a Lukaku

L'Arsenal è alla ricerca di almeno due attaccanti in vista della prossima stagione e secondo il Daily Star i Gunners starebbero preparando un'offerta da presentare al Chelsea per Romelu Lukaku. La proposta dei Gunners sarebbe di circa 70 milioni di euro per il cartellino del belga, il quale però ha messo l'Inter assolutamente in cima alle proprie preferenze, chiedendo ai Blues di essere liberato in prestito per poter favorire l'eventuale ritorno in nerazzurro.