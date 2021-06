Insigne sulla 10 con l'Italia: "Ho una grande responsabilità ma non voglio mettermi pressione..."

Conferenza stampa di Lorenzo Insigne, il trequartista dell'Italia e del Napoli parla dal Media Centre di Coverciano anche del peso di indossare la numero 10 azzurra. " Io ho una grossa responsabilità a indossare questa maglia ma non voglio mettermi pressione addosso. Cerco sempre di scendere in campo più spensierato possibile: il mister dà tanti consigli a me come agli altri, poi è stato un grande calciatore e può insegnarci tanto. Possiamo mettere in pratica i suoi insegnamenti".