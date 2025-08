Fiorentina in crescita ma ancora a secco di gol: contro il Nottingham Forest termina 0-0

Termina 0-0 al City Ground Stadium la seconda amichevole della Fiorentina disputata contro il Nottingham Forest. Dopo la sconfitta contro il Leicester per 2-0, ancora una gara senza reti per i viola, che si dimostrano comunque in crescita. Sabato ultimo test ad Old Trafford contro il Manchester United prima del ritorno in Italia.

Nel primo tempo partono forte i padroni di casa, che sfiorano il gol del vantaggio dopo 15 minuti grazie al nuovo arrivato dal Bologna Dan Ndoye, che trova la grande risposta di un super De Gea. La prima occasione della Fiorentina arriva al 25': su calcio d'angolo dalla destra di Gudmundsson, Ndour prende il tempo a tutti e in girata sul primo palo col destro centra la porta, ottimo riflesso di Sels che respinge d'istinto. L'azione più grossa del primo tempo - e in generale di tutta della partita - è comunque di parte gigliata e arriva al 44' quando Kean riceve palla da Dodo e dopo aver vinto un contrasto entra in area calciando di destro in maniera troppo centrale. Sulla respinta si avventa Dodo ma il suo pallonetto si infrange sulla parte alta della traversa.

Nella ripresa Fiorentina che prova a gestire per larghi tratti il pallino del gioco senza riuscire a sfondare la linea difensiva avversaria. I viola ci provano con qualche tiro dalla distanza che non sortisce gli effetti speciali. All'85' Fiorentina di nuovo vicino al vantaggio con un colpo di testa di Braschi su bel suggerimento di Richardson che trova la respinta dell'estremo difensore avversario.