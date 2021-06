Inter, ancora non c'è l'intesa con il Cagliari per Nainggolan. La chiave può essere Pinamonti

Resta piuttosto ingarbugliata la situazione legata al futuro di Radja Nainggolan. Il belga - spiega Tuttosport - vorrebbe tornare a Cagliari: l'Inter lo ha a bilancio per 9,5 milioni, sarebbe anche disposta ad andare incontro a una minusvalenza, ma non vorrebbe sborsare un euro di buonuscita. Che invece l'ex Roma pretende per legarsi a titolo definitivo ai sardi, con un contratto a cifre più basse e per più anni. Inter e Cagliari non hanno ancora trovato un'intesa, ma nei discorsi tra i due club, negli ultimi giorni, sarebbe finito Andrea Pinamonti. I sardi lo considerano il sostituto ideale di Simeone (che potrebbe partire), ma trovare la quadra non è semplice: il primo scoglio è l'ingaggio dell'attaccante, che guadagna 2 milioni, e il secondo è legato all'alta valutazione del classe '99, che soltanto un anno fa è stato acquistato dai nerazzurri per 8 milioni più 12 di bonus dal Genoa. I rossoblù potrebbero prenderlo in prestito (possibile che venga inserita un'opzione d'acquisto), ma il club di viale della Liberazione vorrebbe monetizzare qualcosa per coprire almeno l'ammortamento annuale.