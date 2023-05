Inter, Antonello: "Record di incassi? Poteva essere anche superiore con uno stadio nuovo"

"Assolutamente è un record, ma se avessimo avuto uno stadio da 200.000 persone sicuramente l'avremmo riempito". Alessandro Antonello, amministratore delegato area corporate dell'Inter scherza così sul nuovo record di incasso fatto registrare da San Siro in occasione della semifinale di ritorno di Champions League: "A parte le battute - dice a Libero - si vede che in queste occasioni il club ha una grande capacità di gestione e organizzazione dell'evento. Però continuiamo a sottolineare che lo stadio di San Siro attuale purtroppo evidenzia delle lacune, non possiamo offrire quei servizi che in partite di questo livello sarebbero assolutamente necessari anche per alzare ancora di più il valore degli incassi. Siamo contenti e soddisfatti del risultato ma se oggi avessimo avuto un nuovo impianto questo numero sarebbe stato ampiamente superato".

Il paragone con l'estero.

"Recentemente abbiamo giocato una partita a Lisbona e siamo stati anche a Monaco di Baviera durante il Group Stage. Questi due stadi, costruiti per un Europeo e per un Mondiale, offrono servizi molto superiori rispetto a San Siro. San Siro ha solo 30 Sky box e una corporate hospitality che rappresenta solo il 2,5/3% della capienza media dello stadio, mentre gli altri due stadi hanno 120 Sky box e una corporate hospitality che mediamente è intorno al 18% negli stadi europei. Se avessimo avuto un impianto moderno come quelli, avremmo potuto guadagnare molto di più, probabilmente oltre i 12 milioni di euro. Le stime per un nuovo impianto, sia per l'Inter che per il Milan, indicano un possibile aumento di guadagni di circa 50 o 60 milioni di euro all'anno per ogni club".

Stagione da record, però.

"La nostra avanzata nella Champions League, la competizione europea più prestigiosa, ci sta portando incassi inaspettati, superando le nostre previsioni iniziali. Stiamo registrando un record storico per tutta la stagione, superando i 70 milioni di euro e probabilmente arriveremo agli 80 milioni. Se avessimo avuto un nuovo stadio, avremmo potuto raggiungere i risultati finanziari di altri club europei di alto livello, che generano circa 120/130 milioni di euro all'anno. L'Inter è determinata a avere un proprio impianto moderno per soddisfare le esigenze dei suoi tifosi e guardare al futuro. Nonostante l'importanza e il riconoscimento internazionale di San Siro, vogliamo preservare la sua storia e iconicità in un nuovo impianto".