Inter, Asllani aspetta solo un club italiano. Per Taremi invece spunta il Nizza

Oggi alle 08:45Serie A
di Alessio Del Lungo

Kristjan Asllani sta in qualche modo ostacolando il mercato dell'Inter. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista albanese, dopo aver rifiutato alcune piste estere, attende solo una società italiana che gli permetta di giocare a un livello alto. Per ora non ci sono novità importanti da segnalare, motivo per cui il 23enne resta ancora di casa ad Appiano Gentile.

Un altro che si appresta a salutare i nerazzurri è sicuramente Mehdi Taremi, che si trova ancora in Iran, per fortuna in una condizione meno complicata di un paio di mesi fa. I suoi agenti e gli intermediari sono al lavoro per trovargli una sistemazione in Europa, visto che questa è la sua volontà e lo testimonia anche il fatto che ha rifiutato il Flamengo. Su di lui ci sono il Leeds, il Fulham e il Nottingham Forest, ma nelle ultime ore si è mosso pure il Nizza, club che milita in Ligue 1.

In tutto questo tempo l'ex Porto non è riuscito a convincere, complici pure una serie di infortuni. Su di lui c'erano tante aspettative, ma il centravanti non ha riuscito a ripagarle e ora anche il nuovo tecnico Cristian Chivu ha deciso di rinunciarci, mettendolo sul mercato.

