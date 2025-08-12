Kaladze: "Sarò sempre milanista. Allegri è un vincente, Modric un fuoriclasse"

Kakhaber Kaladze, ex difensore del Milan e attuale sindaco di Tbilisi, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della situazione attuale dei rossoneri, descrivendoli così: "Allegri è un vincente e Modric un fuoriclasse. Al Diavolo auguro di tornare in Champions League, che è la sua casa, e poi di vincere di nuovo. Anche se sono lontano, sarò sempre milanista".

Siete ancora in contatto con i ragazzi del suo Milan?

"Eravamo un gruppo eccezionale e siamo rimasti amici a distanza di tempo. Giocare in quel Milan per me è stato un orgoglio e una soddisfazione incredibile. Grazie al presidente Berlusconi, a Galliani e a Braida si era formata una famiglia e noi dovevamo pensare solo a giocare: per tutto quello che succedeva fuori dal campo, loro c'erano. Mi hanno aiutato anche con la vicenda di mio fratello. Il Milan per me sarà sempre una seconda casa, non solo un club con una storia eccezionale alle spalle".

Preferisce la prima o la seconda Champions vinta?

"La seconda ci ha permesso di vendicare la sconfitta di Istanbul contro il Liverpool, ma la prima è stata qualcosa di eccezionale perché nel gruppo c'erano diversi giovani che non avevano mai provato un'emozione del genere. Battere la Juve a Manchester è stato un qualcosa di unico e buona parte del merito è stata di Ancelotti, una persona speciale".