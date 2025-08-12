Ufficiale
Nahounou lascia la Reggiana e vola in Francia: ceduto a titolo definitivo al Nancy
Yannis Nahounou saluta la Reggiana e l'Italia, il giovane difensore centrale è stato ceduto a titolo definitivo ai francesi del Nancy. Di seguito il comunicato ufficiale della Reggiana:
AC Reggiana comunica di avere ceduto a titolo definitivo all’AS Nancy Lorraine il difensore Yannis Nahounou. Il centrale, classe 2004, ha messo insieme in granata 5 presenze nello scorso campionato di Serie B.
La società ringrazia Yannis e augura le migliori fortune per questa nuova avventura.
