Inter, Taremi resta in permesso concordato. Per ora nessuna trattativa

Mehdi Taremi resta lontano da Appiano Gentile. L’attaccante iraniano, ancora in permesso concordato con l’Inter, non si è presentato alla ripresa degli allenamenti nonostante il contratto in essere con il club nerazzurro. La sua avventura a Milano sembra ormai giunta al capolinea: il classe ’92 è considerato fuori dai piani tecnici e societari, e la dirigenza sta lavorando per trovare una soluzione di mercato.

Nelle scorse settimane Taremi ha respinto due proposte arrivate dal Brasile, una dal Botafogo e una dal Flamengo, confermando la propria intenzione di attendere un’offerta dalla Premier League, il campionato in cui sogna di misurarsi. Tuttavia, ad oggi, nessuna squadra inglese ha presentato una proposta concreta all’Inter o al giocatore.

Secondo quanto riportato da Sportitalia, l’entourage dell’ex Porto ha registrato alcuni sondaggi da parte di club europei e britannici, tra cui Besiktas, West Ham, Fulham, Leeds e Nottingham Forest. Contatti preliminari, però, che non si sono ancora trasformati in trattative vere e proprie.