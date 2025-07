Inter, assist al Milan. La chiave per sbloccare Jashari è… Stankovic

Altro che derby. Per una volta, gli interessi di Inter e Milan sembrerebbero andare nella stessa direzione, anche se con reciproca convenienza. Il club rossonero è da diversi giorni impegnato nella trattativa con il Club Brugge per Ardon Jashari, centrocampista individuato dalla dirigenza come il terzo innesto nel reparto dopo Modric e Ricci. Lo svizzero ha ottenuto dalla società belga di evitare la prima parte della preparazione estiva con i compagni, evidentemente nell’ottica di un trasferimento, ma al momento l’affare non si è ancora sbloccato del tutto.

Un assist a Tare potrebbe arrivare proprio dall’Inter. In particolare, secondo la stampa belga, tra oggi e domani andranno in scena dei contatti fra la società di Bruges e quella nerazzurra per discutere di Aleksandar Stankovic, centrocampista classe 2005 di rientro dal Lucerna e destinato a lasciare nuovamente l’Inter. L’affare sarebbe già ben incardinato, sulla base di 10 milioni di euro con diritto di riacquisto in favore dei nerazzurri, una formula spesso impiegata in viale della Liberazione. Dove c’è stima nei confronti del figlio di Deki, che però al momento non rientra nei piani del suo ex compagno Chivu per la prossima stagione.

A quel punto, con il suo sostituto in casa, il Club Brugge potrebbe ammorbidire la propria posizione e dare il definitivo via libera al passaggio di Jashari al Milan.