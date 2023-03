Inter, Aubemyang torna tra i pensieri nerazzurri: pronto l'assalto se si svincola dal Chelsea

Torna di moda il nome di Pierre-Emerick Aubameyang per l'attacco dell'Inter, col gabonese che a fine stagione saluterà il Chelsea probabilmente risolvendo il contratto e dunque potendo accasarsi a parametro zero. I nerazzurri si stanno guardando intorno perché, nel caso in cui le cose non dovessero cambiare in panchina e in campo, l'addio di Romelu Lukaku sarebbe scontato e l'Inter dovrebbe mettersi alla ricerca di un giocatore d'esperienza che possa garantire un buon numero di gol. Resiste anche l'idea Firmino che non rinnoverà con il Liverpool, mentre tra i giovani occhio a Retegui, entrato prepotentemente tra le idee interiste in seguito all'intuizione azzurra di Mancini. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.