Inter Campione. Esplode la festa nerazzurra in Piazza Duomo a Milano: tutte le immagini

Esplode la festa in Piazza Duomo a Milano, dove sempre più tifosi nerazzurri si stanno ritrovando per festeggiare lo Scudetto arrivato aritmeticamente questo pomeriggio grazie al pareggio dell'Atalanta sul campo del Sassuolo. Guarda le immagini realizzate dall'inviato di TMW direttamente all'interno della festa dell'Inter:

⚫️🔵 #Inter19 - Esplode la festa in Piazza Duomo a #Milano per lo scudetto interista pic.twitter.com/fCSkTO1FCc

🗣 "Come mai, la #ChampionsLeague tu non la vinci mai!"

Tifosi dell'#Inter stuzzicano la #Juve nei festeggiamenti per lo scudetto in Piazza Duomo#Inter19 pic.twitter.com/gUBq1kpu1y

